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王必勝爆不倫！童仲彥發文挺「永遠是抗疫英雄」：對他只有感恩

▲前進指揮官王必勝赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

▲醫療應變組副組長王必勝在疫情期間多次前往各地「拆彈」，被譽為「防疫英雄」。（圖／記者林敬旻攝）

記者閔文昱／綜合報導

醫福會執行長王必勝今（26日）遭週刊爆料陷入不倫戀風暴！儘管王全盤否認，不過PTT網友們仍不買帳，甚至拿他跟前議員童仲彥做比較，「反而阿童對邱主任那真摯的告白還比較誠信吧？」對此，童仲彥稍早也在臉書回應此事，並稱王必勝永遠是抗疫英雄，「對他我只有感恩，別再拿阿童跟必勝比。」

王必勝今遭週刊媒體爆與女護理師疑有發生婚外情後，本人也駁斥外遇傳聞，澄清兩人僅是「很熟的老同事」，並強調自己很愛太太，與太太感情很好，「絕對沒有不正當關係」。對此，網友也在PTT上戰翻，有人認為這是王必勝的私德問題，應具焦在他防疫有功，但也有鄉民反嗆，「政治人物這是誠信問題吧？毆妻也是私德沒什麼好報的，反而阿童對邱主任那真摯的告白還比較誠信吧？」

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▲▼台北市議員童仲彥。（資料照／記者楊佩琪攝）

▲前台北市議員童仲彥。（圖／資料照）

童仲彥今天也在臉書發文指出，他只在乎王必勝抗疫有功，救了多少人命，自己並不在乎他外面是不是有生小孩，「家家有本難唸的經，只要他不是像有的人假專業用騙的，不以私害公，何必追殺他呢？各位，你們的感情婚姻，都如童話的公主王子般美好嗎？對王必勝我只有感恩，別再拿阿童跟必勝比。」文末還Hashtag強調「王必勝永遠是抗疫英雄」。

另外，前桃園市議員王浩宇也透過臉書表示，王必勝不是民選官員，過去也不是公眾人物，他只是一個放下家庭，默默為國家社會努力的基層醫師。王浩宇認為，「如果他對不起國家當然應該追究，但一個醫師的私事為什麼要被拉到全國層面來檢視？」他太太、女兒沒有意見就好，至少他有把家庭顧好。

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