王必勝正宮曝光！「榮總美女醫師」被起底　友人揭夫妻私下關係

▲疫情期間，王必勝多次化解國內的群聚事件，因此被視為防疫英雄，此次爆發不倫戀也讓外界吃驚。（圖／翻攝王必勝臉書）

圖文／CTWANT

衛福部醫福會執行長王必勝在疫情期間多次「拆彈」成功，因此聲名大噪，但今天卻被《鏡週刊》報導陷入不倫戀，與一位小15歲的女護理師外遇多年，甚至懷疑兩人還生下一名女童。雖然王必勝出面否認，指對方與自己是多年好友，女童是對方與前男友所生的孩子，與自己並無關係，但由於照片歷歷在目，許多網友紛紛不買單，認為「這樣照顧好友的孩子，也未免太扯了！」

王必勝表示，自己與太太感情很好。據了解，王必勝的太太目前任職於臺北榮總，是非常著名的神經醫學專家，也曾多次接受採訪，在專業領域享譽盛名，除了能力強，王必勝太太的「顏值」也很高，是有名的美女醫師，王必勝與太太更是青梅竹馬，兩人在大學時便是班對，一路攜手至今。

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王必勝夫妻感情到底好不好？兩人育有2位女兒，過去從王必勝的臉書上，也經常能看到他分享與女兒的互動情形，一家人顯得和樂融融，但熟悉兩人的友人私下透露，兩夫妻平時在臉書上的互動並不熱絡，實際相處時也比較感受不到兩人的親暱，很難說兩人到底關係好不好。

新冠肺炎爆發以來，王必勝陸續完成武漢包機、部桃醫院危機、京元電、北農環南市場等「拆彈」任務，因此被外界認為是防疫英雄，此次爆發不倫戀，許多防疫夥伴們也都相當吃驚，但也都低調表示「這是他私人的事情」，不願多發表意見。

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