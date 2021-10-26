林內鄉台電水力發電工程揚塵　200村民火大包圍抗議

▲濁水溪南岸林內鄉段目前正施做第4水力發電工程，昨日鄰近約200位村民聚集抗議，指控施工以來，包商未做圍網、車輛落沙、影響農田灌溉斷流等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林濁水溪南岸林內鄉段目前正施做第4水力發電工程，由台電委託包商利用大圳水位高低落差發電。昨(25)日鄰近約200位村民聚集抗議，指控施工以來，包商未做圍網、車輛落沙、影響農田灌溉斷流等。台電公司昨派員到場允諾，要求包商改善後再復工，但村民今仍發現工地持續施工中，怒斥台電食言。

林內鄉林北村、林中村兩個村落村民昨日出動約200人，前往林內鄉林中村二號水門附近，大舉白布條抗議，指控濁水溪南岸林內鄉段正施做的第4水力發電工程，施工時造成地方污染，造成居民生活品質大受影響，經多次向施工單位反映未獲改善，如砂石車違規行駛村內道路、車斗未覆蓋黑網防塵等，造成落塵嚴重影響村民空氣與環境品質。

林北村村長連順祥表示，包商無視環境保護並嚴重危害周邊農民生計，工程區附近沿線未出動水車灑水防塵，工地周遭也沒設圍網，且大型砂石車頻繁進出村莊農路，竟也不見專人指揮交通，整個村中的空氣全瀰漫沙塵，2個月來，讓村民忍無可忍，痛斥「哪有工程這樣做的？」

▲台電與包商昨日到場傾聽村民訴求，坦承未做好防護措施，為造成砂塵瀰漫致歉，承諾現場所有機具不再啟動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台電與包商昨日到場傾聽村民訴求，坦承未做好防護措施，為造成砂塵瀰漫致歉，承諾現場所有機具不再啟動，先完成所有防護環境措施後才會復工，今日村民卻發現仍有2部大型挖土機和1部砂石車仍持續在現場清運土砂，怒斥台電監督不力，廠商違背承諾，不排除將再發動村民前往包圍抗爭。

工程工地黃姓經理今日受訪表澄清，今日砂石車是載運覆蓋沙土用的碎石子，由挖土機運作鋪設，以減少揚塵，今日未鋪完的部分，將於明日持續於土堆處加蓋防塵網，對於砂石車落塵將設置強力水槍沖洗車輪等，預計一週內完成村民所訴求之改善環境作為，絕不會違背承諾，亦向村民們再度致歉。

▲濁水溪南岸林內鄉段目前正施做第4水力發電工程，昨日鄰近約200位村民聚集抗議，指控施工以來，包商未做圍網、車輛落沙、影響農田灌溉斷流等。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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