養殖業者專研改造電表...收費價格曝！害台電損失千萬元

▲台南市警五分局與台電台南區處稽查課聯手，偵破許姓嫌犯為首的竊電詐欺集團，台電蒙受千萬元以上損失。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警五分局與台電台南區處稽查課聯手，偵破許姓嫌犯為首的竊電詐欺集團，許嫌以改造電表齒輪、加裝電阻、裝設遙控器或電容器等方式，以2萬至4萬元不等之收費，替南部等地不肖養殖、餐飲業者竊電，至少有40人涉嫌改裝電表竊電，使台電蒙受千萬元以上損失。

據了解，年約60多歲的許嫌原本從事養殖業，得知養殖業用電量大，從20幾年前即無師自通，專研改造電表的技巧，在養殖業界頗有名氣，他以每次2至4萬元不等代價，以改造電表齒輪、加裝電阻、裝設遙控器或電容器等方式，進行竊電，客源甚廣獲利豐厚，在口耳相傳下，許嫌最後不只幫養殖業者改裝電表，更跨行幫工廠、餐飲業等用電量較高的行業改裝，甚至還有一般貪小便宜的住戶為了省電也找上他，因此即便曾於2008年及2013年遭警方查緝到案，許嫌仍繼續鋌而走險。

據台電公司表示，改裝電表的手法有10餘種，違法更改電表會造成電流不穩容易引起火警，其中許嫌就曾幫共犯以加裝電容器的方式竊電，結果引起電流短路爆炸。警方在追查相關共犯時發現，甚至有1名共犯為了節省家中冷氣費，一次砸下12萬元改裝6顆電表，後來擔心遭查緝，又花了6萬元請許嫌拆除阻電設備，最後仍被警方循線查獲，得不償失。

本案經報請橋頭地檢署陳俊宏檢察官指揮，歷經數月調查見時機成熟，25日警方持拘票拘提許嫌等4人到案，且陸續查獲13名核心共犯，查扣現金新台幣54萬6800元、強力磁鐵29個、線路開關遙控器2組、電容器9個、三用電錶1台、勾式電流劑1台、自製封印鋼印、電錶指針及齒輪1批，並將許嫌等人依竊盜、詐欺與組織犯等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦並經檢察官聲押。

市警五分局指出，2020年警方與檢方、台電台南區處密切配合，在三方合力查緝下，稽查到百餘位竊電用戶，追回4100萬元違規用電費用，有效減少全民損失，追回金額為全國第一，也突破該區處成立以來最高記錄，其中警五分局員警偵辦的竊電詐欺集團案就佔2千萬元。

2021年，市警五分局再繼續針對竊電不法集團加強查緝，初估台電損失超過千萬，涉嫌請許嫌改電表竊電之涉案人40多人，許嫌不法所得上百萬元。市警五分局長洪頂力呼籲，節能減碳要從生活中做起，竊電行為影響國家的能源政策，呼籲民眾切勿貪小便宜聽信不肖業者裝設「節電裝置」，共同守護台灣能源資源，改變生活習慣，減少不必要浪費，千萬不要為了「省電」變成「竊電」而誤觸法網。