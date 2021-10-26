「柯文哲不要再提奇怪意見」　王國材：忘了就快翻一下基捷共識紀錄

▲基隆捷運路網圖。（圖／交通部提供）



記者林銘翰／台北報導

交通部長王國材日前表示，基隆捷運將不再依原計畫走台鐵路廊，引來台北市長柯文哲批評，基隆捷運就是個騙局，王國材26日表示，希望柯文哲不要再提很奇怪的意見，「基隆民眾已經等了大概20年，不要在最後階段突然有變數出來」。

行政院長蘇貞昌26日下午率領相關部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢，王國材會前表示，基隆捷運從五堵以北到八堵，一直到仁愛區，都是基隆的範圍。

王國材說明，交通部按照去年的決議做到現在，最後載送綜合規劃報告的時候，希望柯文哲趕快決定，讓基隆等了這麼久的捷運能夠再往前推動。

王國材指出，根據去年10月達成的5點共識，不管是基隆捷運或宜蘭高鐵的規劃，都是按照這5點共識規劃，現在也按照規劃得到成果，這段時間只是做最後方案的確認，「如果柯文哲忘記的話，趕快翻一下去年共識的記錄」。

王國材有說，環評本來就要做，現在還沒有做完、就是做到綜合規劃，綜合規劃跟環評做完以後，還要再做最後確認，整個行政程序就算完成，「我希望柯市長不要再提很奇怪的意見」。

王國材也呼籲，如果大家有共識就趕快做，大家都在等，「基隆民眾已經等了大概20年，不要在最後階段突然有變數出來」。