被林右昌批說謊　柯文哲回嗆：我不需要讓他「蹭聲量」

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲近日為基隆捷運與基隆市長林右昌不斷隔空互嗆，25日晚間再被林右昌批「說謊」，交通部長王國材26日也直言，2020年10月會議上就有達成共識是「基隆捷運」，看見柯文哲態度，就不會委託台北捷運局執行。不過，台北市長柯文哲26日下午再嗆林右昌，「我想這個口水戰，我不需要讓他蹭聲量。」

柯文哲26日下午出席台灣玉山科技協會舉辦的「20同心再創卓越」週年慶祝大會暨論壇活動，與會人士還有桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕等人。

面對王國材稱柯文哲有健忘症，柯文哲並未正面回應，步伐加快準備進入會場，但當媒體詢問被林右昌批說謊，柯文哲立刻停下腳步回應，「我說謊什麼？第一點，我們去年10月13日（4方首長會談）當時的路線跟現在一樣嗎？誰說謊？你路線又更改。」

柯文哲強調，「我想這種口水戰，我也不需要讓他蹭聲量，我只問一句話『你們什麼時候開工？』」至於蹭聲量的原因，柯文哲則笑而不語，快速進入會場。

針對王國材的言論，台北市政府發言人陳智菡26日回應，2020年的4首長會議，交通部在會中提出基隆輕軌要升級成捷運的想法、柯文哲當場發言提醒費用會增加，請交通部核實計算，並明確表態終點不應設在南港展覽館，要走地下化並設在南港車站，才能符合各方最大效益，多出的經費北市願負擔。

陳智菡表示，近日針對基隆捷運議題，柯文哲不斷詢問的重點，是為何路線一再變更？開工日遙遙無期？交通部、基隆市明知所以卻想混淆視聽歸責於北市，實在不負責任。

陳智菡提到，4首長會議的5點決議，並不包含基隆至八堵站「路線變更」，而是今年9月份，基隆與新北討論的結果，與台北市並無關聯，現在路線要變更，短期內無法開工也與北市無涉。

陳智菡強調，基隆捷運大部分都在基隆與新北，目前規畫基隆捷運在台北僅1.45公里，原規劃19.5公里，台北市只占不到十分之一，原本交通部就有意交由新北市興建，台北市也無接手意願，王國財卻講成「不敢」交由台北市捷運局，「延宕拖延在先、卸責在後，讓人不禁想問，主事者就事論事、勇於承擔很難嗎？」