高端打不完？陳佩琪：別浪費錢買「用不到的東西」　拿來紓困不是更好

▲台北市長柯文哲與其妻子陳佩琪。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

政府向高端採購500萬劑新冠肺炎疫苗，含開口合約共計1000萬劑，衛福部長陳時中日前提到，目前高端庫存223萬劑，若使用量不夠，將不再增購；但隨後指揮中心澄清，高端剩餘數量約為86.4萬劑。台北市長柯文哲的妻子、醫師陳佩琪26日表示，政府可不可以事前請專家做調查，評估高端合理的需求量？「不要浪費錢去買那些用不到的東西了。」

陳佩琪26日晚間於臉書指出，8月23日高端疫苗開打第一間，她的小診間一個上午預約40位民眾，除了1人身體不適不能到場外，其餘39人都準時報到；第一天高端施打率是九成五，但過了4天後80名預約民眾中，卻有16人沒有報到，再隔3天的報到率只剩下八成，「問其他醫師也大概是這個數字。」

針對高端買500萬劑，可能有將近200多萬劑用不到，陳佩琪表示，「想想它（高端）可是全球最貴的疫苗，這下子浪費民脂民膏以數十億計算。」有醫師說高端打不完很意外，「說實在的去問問做第一線醫護， 一點也不意外。」

陳佩琪指出，自己做醫界30多年，偶爾也會遇到民眾付不起退掛號或診察費，雖是小錢，但還是有人無法負擔，就知道底層民眾生活有多苦，「政府可不可以事前請專家做調查，評估高端合理的需求量？不要浪費錢去買那些用不到的東西了，幾十億錢拿來加強底層民眾的紓困豈不更好。」