增加合約診所、盤點12區中型接種站　北市2大應對「疫苗預約爆量」

▲台北市副市長蔡炳坤說明，台北市長柯文哲25日晚間赴疾管署與衛福部長陳時中討論結果。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

為解決北市第12輪疫苗第一階段預約爆量問題，指揮中心加開5個施打站，其中以中正紀念堂接種量為最大，不過僅租借到10月31日，讓台北市副市長蔡炳坤日前提出，台北市未來可接手的意見。針對目前與中央談租借中正紀念堂等5場地進度？蔡炳坤26日表示，中正紀念堂目前還沒做出決定，北市除了穩定疫苗接種量之外，還要朝2方向積極進行。

被問到台北市政府願意接手中央加開的5站疫苗接種點，蔡炳坤26日受訪時回應，中央5個接種點只服務到10月31日為止，北市評估，只有中正紀念堂這個接種量能較大，所以24日就有向文化部、衛福部提出，倘若未來中正紀念堂可繼續作為接種站，台北市政府願意接手，而25日進一步與中正紀念堂聯繫，對方尚未做出決定，「基本上我們都尊重。」

蔡炳坤表示，北市目前在做2件事情，除了穩定目前的疫苗接種量之外，假設中央又需要大量接種，北市府也需要做準備，以備不識之需，因此朝2方向積極進行，第一個是增加合約診所數量和接種量，會與工會診所表達適度增加，第二是盤點12行政區可作為「中型接種站」地點，這2天會盤點出來，並進行媒合進場服務，但若未來的第13、14、15期接種需求量符合現有接種量能，就不需要擴大到這麼多。

另外，被問到中央稱長者接種率衝不上去，是否考慮讓捷運站變接種點？蔡炳坤說，這是新的議題，會進一步跟中央討論。