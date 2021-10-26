柯文哲昨密會陳時中達成2共識　每天檢視數字「適時放寬疫苗預約」

▲衛福部長陳時中、台北市長柯文哲。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

第12期疫苗第一階段預約於日前截止，並於25日開放第二階段預約，需求量各為41萬和18萬人，但北市第一階段醫療量能僅12萬，導致北市第一階段預約爆量，飽受外界批評。台北市長柯文哲25日晚間赴疾管署與衛福部長陳時中討論，並達成2點共識，要求「供需平衡、穩定接種」。

柯文哲25日晚間赴疾管署與陳時中見面，一同與會的台北市副市長蔡炳坤於26日下午轉述，柯文哲是一個做實事的人，就最近疫苗預約、中央1922供需之間如何取平衡，已與陳時中做充分交換意見，並達成「供需平衡、穩定接種」2點共識。

▲台北市副市長蔡炳坤說明，台北市長柯文哲25日晚間赴疾管署與衛福部長陳時中討論結果。（圖／記者袁茵攝）

蔡炳坤表示，第一，有鑒於中央第2期至第11期疫苗接種，留下不少缺額跟量能，中央同意接下來每天從後台檢視預約情況，適時放寬條件，讓更多人可以進來預約，就可以把缺額補足，讓醫療量能充分發揮功能。

蔡炳坤說，昨天談完之後，中央26日就有做蠻善意的做法，也就是增加開放10月26日中午前意願登記BNT的30歲以上民眾，26日下午4時起可預約至10月27日中午12時止。

蔡炳坤指出，第二點，以北市目前相當穩定的接種量能，大約一週至少可接種25萬人以上，每天大概穩定接種4.8萬人，當然中央規劃上面需要增加的話，可以提早告知地方政府，讓地方政府隨時增加接種量能，提供市民預約機會。

蔡炳坤強調，25日已針對上述2點達成共識，北市有主動詢問第13期規劃，中央說只要有明確規劃即可協商，中央、地方共同讓疫苗接種供需平衡、穩定接種，才是市民之福。

被問到柯文哲原先希望半天就檢視一次預約量能，但陳時中認為一天？蔡炳坤回應，確實25日柯文哲有提出半天想法，而陳時中提出一天，最後柯文哲也有接受，畢竟地方政府看不到後台系統，得透過中央來檢視並做因應；簡單來說，當預約人數不夠多時，希望中央可以增加人數，若需要增加量能，地方政府也會來提供，讓供需間產生平衡，對市民預約接種較方便。