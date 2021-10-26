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倒數53天！藍綠決戰12／18　一張圖看四大公投重點

▲▼四大公投案重點。（圖／記者許立昕整理製表）

▲四大公投案重點。（圖／記者許立昕整理製表）

政治中心／綜合報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免成功後，藍綠對決也將戰場轉向年底12月18日的四大公投；國民黨主席朱立倫喊出1218公投視為對政府不信任投票，民進黨譴責國民黨將公投作為政治鬥爭工具。《東森新媒體ETtoday》整理1218四大公投案內容及重要時程，帶您一次瞭解。

距離12月18日的四大公投案僅剩不到兩個月，國民黨趁著陳柏惟罷免案通過的氣勢，接下來將全力以赴面對年底的4項公投，朱立倫號召全民站出來，為全國民眾對行政院長蘇貞昌、民進黨政府的不信任投票。

民進黨發言人顏若芳譴責國民黨將公投作為政治鬥爭工具，無助於台灣社會對公共議題討論，也阻礙國家進步發展」。行政院長蘇貞昌則表示，公投是對事的投票，應該就事論事。

身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲被問到對公投案的態度，他表示，國家把複雜問題簡單化，民眾不該因為國、民兩黨造成腦袋變笨，而自己也對台灣政壇的「弱智行為」或把老百姓當白癡耍不以為然。

12月18日的四項公投案為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。依據2019年修正通過的《公民投票法》明訂，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國100年起，每2年舉行1次，不過今年因新冠疫情爆發，中選會則宣布延期至12月18日舉行。

若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於二年內不得變更該創制或複決案內容之施政。若公投案不通過，二年內，不得就同一事項重行提出。

▲▼四大公投案重要時程。（圖／記者許立昕整理製表）

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