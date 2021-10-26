蘇貞昌喊話「公投對事不對人」　投下4個不同意台灣更有力

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣民意基金會26日公布最新民調，即將登場的四項公投案案，都是贊成方多於反對方。對此，行政院長蘇貞昌26日公開喊話，公投是對事不對人，事情應該就事論事，希望國人同胞支持總統蔡英文，「對人家政治操作的公投不同意，台灣才會更有力」。

台灣民意基金會26日公布最新民調，即將登場的四項公投案案，都是贊成方多於反對方，行政院長蘇貞昌表示，公投是對事不對人，事情應該就事論事，希望國人同胞支持總統蔡英文，「對人家政治操作的公投不同意，台灣才會更有利」。

蘇貞昌26日下午率領相關部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢。民進黨立委莊瑞雄質詢時指出，4大公投案對執政黨來講，未來還是很大的衝擊，民進黨一定會傾全力跟民眾溝通，並且到各縣市跟民眾理性討論，最後一定會形成政黨對決，詢問蘇貞昌的態度為何。

蘇貞昌回應，政府都非常注意民意的反映，謝謝有過半的國人同胞，給予他和蔡英文表示滿意，「這不是我個人的成績，是整個行政團隊，大家一起努力，得到國民給予肯定」，行政團隊會更加努力。

蘇貞昌強調，公投其實是「對事不是對人」，事情應該就事論事，例如就重啟核四的案子，他昨天在新北市主持淡江大橋八里端的通車典禮，新北市長侯友宜就站在旁邊，對方也認為核廢料沒有辦法處理，所以未來政府要更努力，讓人民看到每一個問題都關係著國家的進步發展。

蘇貞昌指出，台灣的經濟成長是11年來新高，民生、經濟、工業都要用電，怎麼可能不發電，而台灣的發電是用天然氣代替燃煤，有也助於減少空污，這個也要讓人民知道。

蘇貞昌強調，萊豬是符合國際安全標準，「國民黨開放萊牛，也揪團吃牛肉麵，反而把萊豬描寫成毒豬肉」，這個美國人一定不接受，而且大大反對，「國民黨還說要親美，還要去設代表處」。

蘇貞昌還說，台灣跟美國的貿易總額，已經來到2兆3000多億，台灣要跟人家做生意，「你要賣人家、不准人家來，這不對」，政府一定是以科學證據、國際標準作為把關，一定要讓台灣能夠走出去。

蘇貞昌也提及，國人一直希望政府要加入CPTPP，其中11個會員國都接受安全、符合國際標準的豬肉，「只有我們不接受，你這怎麼去加入CPTPP」，希望國人支持蔡英文政府，讓國家能夠繼續進步，「對人家政治操作的公投不同意，台灣才會更有力」。

蘇貞昌強調，國家發展要面面俱到，4個公投關係到台灣的能源轉型、國際貿易及國際參與，更關係到台灣的國家安全，所以上至總統、下至整個團隊都會跟國人報告，也拜託國人讓政府繼續維護安全、推動能源轉型，並且能夠跟國際接軌，這才是讓台灣更有力、更進步。