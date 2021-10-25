「移動的國土」　雲林縣宣布推動外傘頂洲離岸風機設置開發

▲雲林縣長張麗善今日宣布啟動外傘頂洲離岸風機設置開發計畫，歡迎具離岸風電經驗的國內外團隊踴躍參與發展綠能。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

外傘頂洲被稱為「移動的國土」，雲林縣長張麗善今(25)日宣布啟動外傘頂洲離岸風機設置開發計畫，歡迎具離岸風電經驗的國內外團隊踴躍參與發展綠能。龍禧能源工程設備公司董事長陳威霖表示，外傘頂洲位於國內36個風力發電潛勢區內，公司已與嘉義大學合作進行評估，對於當地開發風電有高度興趣。

外傘頂洲原位於雲林縣口湖鄉離岸外海，長年受到波浪、沿岸流及東北季風影響，平均每年往西南方向漂移60至70公尺，現今約接近嘉義縣東石鄉外海處，且面積也不斷縮小，被稱為「移動的國土」，為此水利署、工業局及航港局等各中央單位短期需編列至少7.72億元經費辦理固砂計畫。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣日照時間長、風場也很穩定，吸引不少綠能業者進駐雲林沿海，但開發過程常發生抗議或爭執，因此縣府在尊重民意及保護縣民的情況下，提出外傘頂洲離岸風機設置開發計畫，希望能充分利用外傘頂洲土地，甚至帶動觀光休閒漁業發展，讓產業、綠能齊頭並進。

縣長張麗善說，縣府希望各綠能業者可至外傘頂洲設置綠電裝置，一來可有效利用外傘頂洲閒置土地發展綠能，二來可藉由設置綠電裝置達到固砂效果，節省公有預算，未來甚至可借由風力發電發展觀光，讓產業、綠能、固砂及生態並存發展，也符合縣府一地兩用、地盡其利的推動綠能原則。

建設處長李俊興指出，隨著風力發電技術的進步，加上風力運作時間大約是太陽光運作時間的一倍，一座風機的發電量大約等於8公頃太陽光電發電量，因此，如何推展風力發電，讓國內土地能夠發揮最大的效用，是各縣市政府面臨的重要課題。

▲龍禧能源工程設備公司董事長陳威霖表示，外傘頂洲位於國內36個風力發電潛勢區內，公司已與嘉義大學合作進行評估，對於當地開發風電有高度興趣。（圖／記者蔡佩旻攝）





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