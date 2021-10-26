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婦遛狗後機車不翼而飛　美女警調監視器揭真相

記者高堂堯／南投報導

7旬李姓老婦日前騎機車出門到中科中興園區圓環附近遛狗，因道路環境過於相似而忘了停車地點，誤以為機車遭竊、慌忙前往派出所報案；警方邊安撫李婦情緒邊調閱監視器畫面，發現她並未經過自己指稱的停車處，後來才發現李婦將車停在另一地點，也讓她破涕為笑、直向警方道謝並道歉：「歹勢，乎你無閒（讓你白忙）！」

▲中興分局美女警員劉俐均細心調閱路口監視器，幫助忘記機車停放處的老婦。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興分局美女警員劉俐均細心調閱路口監視器，幫助忘記機車停放處的老婦（下同）。（圖／記者高堂堯翻攝）

中興警分局指出，21日凌晨5時40分許，年約70歲的李姓老婦神情慌張地與友人至光明派出所報案，指稱原將機車停放在中科園區圓環附近並下車溜狗，約1小時後準備返家時，卻遍尋不著機車。

▲中科中興園區圓環周邊道路環境相似，讓李姓老婦忘記機車停放點而報案。（圖／記者高堂堯翻攝）

值班員警劉俐均一邊安撫李婦情緒、一邊調閱路口監視器畫面搜尋，但反覆查看路口監視畫面都未發現李婦經過停車地點，卻看見她牽著小狗由相反方向出現，正欲擴大調閱周邊路口監視器時，李婦友人趕到派出所，表示在中科圓環附近發現疑似李婦之機車停放在路邊，隨後騎車載送李婦前往確認無誤。

李婦事後返回派出所，表示因圓環四周環境太過相似，忘記車輛正確停放位置，感謝員警積極協助，也為自己的一時糊塗、心急報案感到抱歉，離去時頻對員警表示「有你們真好，辛苦了！」
 

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