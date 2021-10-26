劉鶴視訊對話葉倫：關切美國取消加徵關稅和制裁等問題

▲大陸國務院副總理劉鶴。（圖／Ettoday資料圖）

記者魏有德／綜合報導

大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方代表劉鶴今（26）日應邀與美國財政部長葉倫（Janet Yellen）進行視訊對話。雙方通話過程中，劉鶴代表中國表達出對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切。對話結束前，雙方也同意繼續保持溝通。

▲美國財政部長葉倫（Janet Yellen）。（圖／達志影像／美聯社）

《新華社》報導，10月26日上午，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長葉倫舉行視頻（視訊）通話。雙方就宏觀經濟形勢、多雙邊領域合作進行了務實、坦誠、建設性的交流。雙方認為，世界經濟復蘇正處於關鍵時刻，中美加強宏觀政策溝通協調十分重要。

據了解，雙方曾在5月底及6月初2週內連續兩次進行視訊通話，當時外界一度認為是要討論重啟經貿談判協商，不過，雙方僅就宏觀經濟形勢和多雙邊領域合作進行廣泛交流，同時，對彼此關心的問題坦誠交換意見，還同意繼續保持溝通。

劉鶴和葉倫通話前，也按前例先和美國貿易代表戴琪（Katherine Chi Tai）進行視訊對話，對話後，大陸官媒《經濟日報》也對此次對話釋出的訊號進行分析，分析指出，與前幾次通話相比，美方此次態度有兩個不同之處，一項是「與中方就取消加徵關稅及制裁進行了交涉」、一項是「就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明了立場」。