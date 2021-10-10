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劉鶴、戴琪二度通話　陸官媒點出「兩大不同點」

▲大陸國務院副總理劉鶴。（右圖／達志影像／美聯。）；美國貿易代表戴琪。（左圖／路透）

▲美國貿易代表戴琪（左）、大陸國務院副總理劉鶴（右）。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸國務院副總理劉鶴日前與美國貿易代表戴琪二度通話，大陸官媒《經濟日報》旗下微信公眾號「陶然筆記」發表文章指出，與前幾次通話相比，美方此次得態度有兩個不同之處，一項是「與中方就取消加徵關稅及制裁進行了交涉」、一項是「就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡明了立場」。

關於取消加徵關稅及制裁方面，文章提到，這些年的中美經貿磋商中，取消加徵關稅和制裁是核心話題之一，中方早已表明立場，有關行為不利於中國、不利於美國、也不利於世界，但實際上，美方也正深刻感受到製裁大棒對其自身的反噬。

▼美國前總統川普和大陸國務院副總理劉鶴在白宮簽署第一階段貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統川普和中國國務院副主席劉鶴，在白宮東廳正式簽署第一階段協議。（圖／達志影像／美聯社）

文指指出，自貿易爭端爆發以來，美國民眾已額外承擔900多億美元的關稅成本，此前，約30個有影響力的美國商業團體曾於8月寫信敦促拜登政府削減對華商品加徵的關稅，稱關稅增加美國民眾和企業負擔，拖累美國經濟增長。

文指提到，不久前，戴琪在談到關稅問題時曾表示，美方將啟動針對性的關稅豁免程序，允許美國企業申請豁免某些中國輸美商品的加徵關稅。這代表著，若美方在加徵關稅和製裁上採取務實的態度，相信會得到中方的積極回應，同時這也是有利於兩國和世界的好事。

關於中國經濟發展模式、產業政策等問題的立場方面，文章指出，此次美方聲明中透露，戴琪在通話中強調了美方對與中國「國家領導的、非市場的政策和做法」（state-led， non-market policies and practices）相關的擔憂，並聲稱「這些政策和做法損害了美國工人、農民和企業利益。」

▲▼川普與劉鶴會面。（圖／路透社）

文章認為，中方消息稿的表述，實際上是對美方態度的回應。這既反映出雙方在有關問題上的不同看法，同時也能看到雙方通過協商解決彼此合理關切的進程。

文章提到，對中美這種體量的國家而言，在經濟交往中存在分歧和不同看法並不重要，關鍵是加強理解和溝通，找到處理分歧矛盾的辦法途徑，「有分歧，但是準備協商溝通解決，這延續了雙方經貿團隊在上一輪通話中確立的務實解決問題的態度，也是落實兩國元首通話精神的實際行動。」

文章最後強調，中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題，「中美間的經貿問題，唯有以務實態度才能真正解決，雙方也需要用務實經貿溝通為中美關係向前創造條件。」

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