戴琪劉鶴2度通話　關切中國非市場政策傷及美國利益

▲拜登政府目前正尋求美中關係重新調整，而中國正是美國最大貿易夥伴及主要經濟對手。圖為美國貿易代表戴琪。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國貿易代表戴琪8日晚間與中國國務院副總理劉鶴通話進行部長級磋商會談，審視美中第一階段貿易協議執行狀況。會談議程涵蓋美國對北京政府非市場政策與作法的擔憂，美國貿易代表署（USTR）一名官員透露，美方藉由透過雙方接觸來看是否能解決美方對中國貿易補貼做法的不滿。

這是戴琪（Katherine Tai）第2次與劉鶴通話。依據美國貿易代表署稍早發布的聲明，「戴琪與劉鶴審視美中貿易協議執行狀況，並同意雙方將針對部分懸而未決的問題進行磋商。」

新華社報導，此次通話雙方談及三點。第一，美中經貿關係對兩國及世界都非常重要，應加強雙邊經貿往來與合作。第二，雙方針對美中經貿協議的實施情況交換意見。第三，雙方表達各自核心關切，同意通過協商解決彼此合理關切。

現已知中方針對取消加徵關稅和制裁進行交涉，就中國經濟發展模式、產業政策等問題闡述立場。而在電話會議開始之前，美方一名官員透露，戴琪將針對中國執行第一階段協議方面的表現進行評估，包括承諾購買尚未達標的美國商品，且將提及損害美方的中國非市場作法。

該名官員說明，美方意識到北京政府越來越表明，加強以國家為中心的威權手法，且拒絕解決結構性問題，因此現今首要重點將持續放在建立彈性與競爭力，讓市場多樣化，限制北京惡意作法的影響，「我們將看中方今晚通話將如何回應，並視情況在未來數周、數月進行更廣泛的調整」，但也拒絕透露下一步可能採取的措施。

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