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美計劃與大陸展開經貿對話　戴琪：將啟動針對性關稅豁免程序

▲▼美中貿易,中美貿易。（圖／路透）

▲美國計劃與大陸政府展開貿易對話，審視貿易戰下的加徵關稅問題帶來的影響。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）昨（4）日出席美國智庫戰略與國際研究中心論壇並發表演說，她也首度闡述拜登政府對華貿易政策願景。戴琪表示，美國政府計劃與大陸就中美第一階段經貿協議落實情況、產業政策等問題展開「坦率」對話，「美方無意激化與中國的貿易緊張局勢。」

▲▼美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）。（圖／達志影像／美聯社）

《新華社》報導，戴琪指出，美國政府此前處理對華經貿問題的手段未能解決美方真正關切的內涵，拜登政府將尋求以「全新、全面和務實」的方式處理對華經貿關係。她還指，美國將聯合盟友制定公平的國際貿易規則，並利用所有政策工具保護美國經濟，避免受到「不公平」競爭行為的傷害。

戴琪表示，美國將啓動針對性的關稅豁免程序，允許美國企業申請豁免某些大陸輸美商品的加徵關稅，尋求開闢改變美中雙邊貿易格局的新道路。

對於戴琪曝光的拜登政府對華貿易方向，未提及取消加徵關稅等議題，美國消費技術協會主席夏皮羅（Gary Shapiro）表示，拜登政府應當結束這些傷害美國企業和消費者的關稅，「自貿易爭端爆發以來，美國民眾已額外承擔900多億美元的關稅成本。」

大陸外交部發言人華春瑩也曾強調，中美經貿關係的本質是互利共贏，打貿易戰只會帶來雙輸，「中方一貫堅定維護以世貿組織為核心的多邊貿易體系，堅定按照國際貿易規則辦事。希望美方切實尊重市場經濟原則和國際經貿規則，同中方一道努力，推動中美經貿關係健康穩定發展。」

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