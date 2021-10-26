國民黨、民眾黨支持度黃金交叉　名嘴曝關鍵時間點

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會26日公布政黨支持分布民調，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，民眾黨以18%支持度超車國民黨2個百分點，對此，名嘴羅友志點出關鍵時間點就是國民黨主席選舉當天，「朱立倫當選後，支持者怒吼要轉去民眾黨，國民黨卻不當一回事。」

台灣民意基金會26日公布政黨支持分布民調，最新民意顯示，在20歲以上台灣人中，27%支持民進黨，16%支持國民黨，18%支持民眾黨，5%支持時代力量、4%支持台灣基進，27%中性選民。

對於民眾黨支持度一舉超車國民黨，羅友志指出，這有什麼好意外，不就是朱立倫當選黨主席那天，「支持者怒吼要轉去民眾黨，而國民黨卻不當一回事。」

9月國民黨主席選戰激烈，原本預期是朱立倫跟前黨主席江啟臣1對1，但黑馬張亞中突然竄出，讓選情陷入膠著，投票當天票數更一度緊逼朱立倫，最後以6萬632票惜敗，也讓朱立倫嚇出一身冷汗，但朱當選後，就有張亞中支持者及部分對選舉結果失望的國民黨員揚言退黨，轉投批評蔡政府力道更大的台灣民眾黨。

台灣民意基金會董事長游盈隆表示，十月台灣政黨競爭最大的驚奇是，台灣民眾黨彎道超車，支持度一舉超越老大哥中國國民黨1.4個百分點，暫時躍居台灣第二大黨，是史上第一次；同時，台灣基進支持度也創下該黨歷史新高紀錄4.3%，這是在該黨唯一一席立委陳柏惟遭罷免前夕。