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討論補選？臨時與江啟臣同台「推廣台中蘋果」　柯文哲：想那麼多

▲▼台北市長柯文哲、國民黨立委江啟臣出席「原味和平　梨山蜜蘋果」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲、國民黨立委江啟臣出席「原味和平梨山蜜蘋果」記者會。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立委陳柏惟遭罷免，選舉委員會應在投票完畢7天內公告結果，3個月內完成補選投票，屆時補選將引起各方角力。身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲，儘管日前已有表態，找不到可參與補選的黨員，但26日臨時新增市府行程，與前國民黨主席江啟臣一同出席推廣台中梨山蜜蘋果的記者會，被質疑是否有討論補選一事？柯文哲回應，「怎麼想這麼多。」

針對台中市第二選區補選，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲日前表態，「選舉最重要是要有候選人。」但等到罷免投票結果出爐後，臨時找人，發現也沒有什麼人，所以「不要想一步登天，我們應該從準備明年議員選舉開始。」暗指民眾黨不參與補選。

▲▼台北市長柯文哲、國民黨立委江啟臣出席「原味和平　梨山蜜蘋果」記者會。（圖／記者袁茵攝）

台北市政府於26日上午11時舉辦「原味和平．梨山蜜蘋果」 行銷推廣活動記者會，原本只有台北市副市長蔡炳坤、身為台中市第八選區立委的江啟臣要出席，但市府於上午10時28分臨時更改，新增柯文哲也要同台出席，不過僅停留10分鐘拍照，並未受訪。

被問到臨時與江啟臣同台，是否有討論台中市第二選區補選？柯文哲僅表示，「哎唷！你怎麼想那麼多。」

至於是否希望民眾黨為台中市第二選區來「藍白合作」？江啟臣受訪時回應，目前還不明朗，到底參加補選的人選有哪些，「我有聽到或許民眾黨有人選。」但站在地方角度，希望大家尊重選民選擇，還有到底怎樣人選最符合在地需求、反映民意、監督政府，往這方向提名優秀黨籍人選參選，至於與其他政黨合作等等，這應該由黨中央考量。

而陳柏惟昔日對手、國民黨前立委顏寬恒參與補選的意向？江啟臣指出，最近還沒有機會與對方聊天，但尊重對方決定，因為對選民來講，任何一個決定都是要負責任的，顏寬恒擔任過立委，知道民代對選民責任，這一次罷免過程、結果再度證明，人民可以給予權力，當然也可以收回權力，所有參與補選的人都必須嚴肅向選民負責、必須把承諾付諸實現，相信顏寬恒會做自己最智慧決定。

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