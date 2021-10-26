怨中央疫苗問題多！柯文哲、陳時中終於坐下來談　莊人祥曝內容

記者趙于婷／台北報導

台灣近期擴大施打新冠疫苗，人潮大量集中在雙北，台北市不斷傳出疫苗配發、量能等問題，北市長柯文哲更指中央浪費45萬注射疫苗量能。外傳柯文哲昨日至指揮中心和指揮官陳時中開會，發言人莊人祥今證實此事，表示有針對過去疫苗接種問題坐下來討論。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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第12輪疫苗第二階段預約於25日上午開放，由於中央於第一階段向北市拋出41萬人需求量，第二階段僅只有18萬人需求量，引發北市質疑分配不均。台北市長柯文哲25日表示，北市從第1期至第11期共浪費約35萬的注射疫苗量能，加上第12期預計浪費約12萬，一共浪費近45萬以上量能，應坐下來檢討、改善效率，充分利用已有量能。

柯文哲強調，目前配對系統應想一下如何改進，而不是一直增加，特別在中央第13輪疫苗接種尚未定案，所以已有跟中央表達，需要所有人坐下來討論，「針對第12期疫苗注射，我認為效率有問題、配對有問題，造成了很大的醫療浪費，與其要求地方政府增加注射量能，不如坐下來檢討，如何讓開出來的量能有效使用。」

今上午也傳出柯文哲昨天親自到指揮中心和陳時中討論，莊人祥也表示，時間應該是不到一個鐘頭，有針對過去疫苗接種問題坐下來一起討論，台北市有提出量能被浪費。

莊人祥說，最近幾期一直有針對預約未滿做加開，讓地方政府的量能可以充分利用，也希望地方政府也可以持續幫忙，利用多元管道讓民眾透過預約平台進行預約。