基隆捷運吵不停！交長酸「柯文哲可能有健忘症」籲：再看看記錄

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李宜秦／台北報導

基隆輕軌、捷運議題吵不停，基隆市長林右昌、台北市長柯文哲隔空互嗆，交通部長王國材今日上網路直播節目「新聞不芹菜」時指出，「柯市長可能有健忘症」，強調去年10月會議上就有達成共識是「基隆捷運」，建議柯「再看看會議記錄」，針對柯文哲所說「等反攻大陸後才會蓋」，他直言「想太多了」。

林右昌、柯文哲針對基隆捷運路線吵不停，王國材今日上網路直播節目時表示，目前針對基隆捷運的討論，都有遵照去年10月4日首長會議上的結混進行，其中會議中決議第四點「八堵到基隆部分另行規劃」，並不是不會執行。

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柯文哲24日表示，基隆捷運現在變2階段處理，先處理南港到八堵，「八堵到基隆段，是要等反攻大陸後才處理嗎？講明白點，我與林右昌任期都剩1年2個月而已，現在環評要重做，開什麼玩笑？」

▲林右昌、柯文哲為基隆捷運吵不停。（合成圖／記者屠惠剛攝）

對此，王國材表示，柯文哲想太多了，先行處理南港到八堵路段，民眾體會到捷運優缺點，也能觀察民意是否支持基隆捷運，而台鐵北五堵一路到八堵也有許多車站，加上規劃中的捷運路線，可以服務到很多社區，他強調，基隆捷運不會變成「蚊子列車」，全台公共運輸使用率第二高就是基隆市，每天有15萬人次往返北基。

柯陣營25日則回應，查新聞就知道，10月13日前根本沒有基隆捷運這個話題，當天突然喊說要升級，「林右昌有沒有夥同中央騙選票？是他應該對基隆市民交待的。柯文哲只是秉持務實的態度在看待這個政策，也不甘基隆市民一直被欺騙」。

另外，近日交通部「繪本」風波延燒，航港局將2000本印有前交通部長林佳龍的話的新書銷毀，引發作者不滿，王國材表示，氣象局倉庫內仍有1000本新書，現在要發送出去也沒問題。