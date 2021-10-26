爆不倫小15歲護理師　王必勝一個動作曝已被女方家人認可

▲今年9月25日13點14分，王必勝提著剛買的甜點，直奔板橋林女家，並熟門熟路地上樓。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊不僅直擊王必勝帶林女及女兒到河濱公園散步，另外，本刊也在9月28日（週二）、10月9日（週六）、10月14日（週四）、10月15日（週五）下午，多次直擊王必勝開車到林女住處接母女倆出門，直到3、4個小時後才送她們回家。

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本刊跟監發現，除了衛福部醫福會的工作，身兼指揮中心醫療應變組副組長的王必勝，在指揮中心每天下午2點的例行記者會前，須先參加幹部會議，工作十分繁忙，但就算沒有足夠的時間陪林女母女外出，他也經常抽空前往林女住處探視，包括平日與假日，堪稱「時間管理大師」。

9月25日，雖然是週六，但防疫記者會下午2點一樣召開，就在記者會前一個多小時，本刊直擊，王必勝開車離開疾管署，先繞到附近一家甜點店，買了好幾個小蛋糕及一盒蛋塔，接著直奔板橋。王熟門熟路地把車停進林女住處附近的停車場後，提著剛買的甜點，走進林女住的公寓，待了近一個小時才匆匆離開，正好趕在防疫記者會結束時回到疾管署。

另外，本刊也於9月30日（週四）、10月2日（週六）、10月7日（週四）直擊王必勝下午前往林女住處，短暫停留約一小時後，在傍晚6點前趕回三重自家，模式如出一轍。

知情人士告訴本刊，林女帶著女兒與父母及二個弟弟同住，從王必勝能自由進出林家研判，林的家人似乎也認可二人的關係。



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