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「拆彈專家」陷不倫風暴！王必勝打贏5大本土戰役　北農專案9天完結

▲王必勝。（圖／指揮中心提供）

▲王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者許若茵／綜合報導

醫福會執行長王必勝今遭週刊爆料陷入不倫戀風暴！過去在數波本土群聚案中，王必勝都臨危受命，前往疫情重區擔任前進指揮所指揮官，火速解決桃醫、苗栗電子廠、北農市場、屏東Delta、新北幼兒園群聚等案，是指揮中心的「拆彈專家」。

今年年初，部立桃園醫院爆發院內感染，中央流行疫情指揮中心在1/18成立前進指揮所，由王必勝擔任前進指揮所指揮官，歷經21日醫院成功清零，恢復營運。當時王必勝在疫情記者會上報告防疫過程時，指揮官陳時中忍不住在第一時間笑說「相隔22天看到王必勝，頭髮白了不少。」

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▲中央疫情指揮中心指揮官陳時中、王必勝前往台電總處視察疫情。（圖／民眾提供）

▲王必勝常前往疫情重區協助解決疫情，圖為陳時中、王必勝前往台電總處視察疫情。（圖／民眾提供）

6月初，苗栗京元電子爆出移工群聚事件，指揮中心隨即在苗栗成立前進指揮所，同樣由王必勝擔任前進指揮官。同日，王必勝就前往苗栗，開始執行移工採檢，並定期在個人臉書報告最新進度。

▲苗栗電子廠疫情延燒，王必勝奉命設立前進指揮所。（圖／翻攝王必勝臉書）

▲苗栗電子廠疫情延燒，王必勝奉命設立前進指揮所。（圖／翻攝王必勝臉書）

囿於苗栗醫療資源與防疫旅館缺乏，王必勝一南下即協調苗栗縣政府與交通部幫忙，將移工進行分艙分流，更請來北榮團隊南下協助採檢，在前進指揮所成立18天後，他就在臉書上發出團隊合照，直言前進指揮所「多做少說節奏快，隨時滾動式檢討，「很符合『戰地』風格」，疫情在25天內順利獲得控制，於6月28日清零解編。

不過在苗栗疫情進入尾聲時，Delta變異株現蹤屏東，王必勝也進駐枋寮前進指揮所協助，與屏東縣政府攜手合作，迅速圍堵疫情擴散，成功守住Delta病毒蔓延開來。

此時雙北疫情卻又燃起，包含新北家禽市場與北農先後爆出多人確診。7月2日王必勝再度被甲上陣，擔任指揮中心與北市聯合前進所指揮官，調度資源與採檢，在指揮中心與市府團隊通力合作下，聯合前進指揮所在7月10日順利解編，從開始執行到結案，只花了短短9天。

▲前進指揮官王必勝赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼前進指揮官王必勝赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

▲前進指揮官王必勝赴萬大指揮所開會。（圖／記者林敬旻攝）

9月時，長榮機師爆發突破性感染，機師兒就讀的北科附工急停課採檢，當時王必勝親至現場了解採檢情形；新北爆發幼兒園群聚事件，板橋某社區大樓清空400多人集中檢疫，雖然此案未設前進指揮所，但在緊急為住戶施打疫苗期間，王必勝也曾到場關心接種狀況。

▲王必勝現身北科附工。（圖／記者沈繼昌攝）

▲王必勝現身北科附工。（圖／記者沈繼昌攝）

在數波本土案中，王必勝都擔任指揮中心的救火隊，順利解除多次疫情危機，他也常在個人臉書揭露防疫進度與指揮中心狀況，成為民眾的定心丸。

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