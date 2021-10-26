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顏寬恒可能不選立委了！清水顏家另有王牌　下步打算曝光

去年選舉意外敗北的顏寬恒，這次積極投入刪Q行列，被點名可望再戰立委補選。（翻攝顏寬恒臉書）

▲去年選舉意外敗北的顏寬恒，這次積極投入刪Q行列，被點名可望再戰立委補選。（圖／翻攝顏寬恒臉書）

圖、文／鏡週刊

去年大選意外敗北的前國民黨立委顏寬恒，在刪Q案通過後，被點名可望「上演王子復仇記」再戰立委。不過，本刊掌握，藍營地方也盛傳顏家有意提名顏的胞妹、副議長顏莉敏代表國民黨出征，不妨是另一張王牌。

藍營人士指出，顏家擁有組織及陸戰的優勢，參與補選是意料中事，但泛綠不論由基進黨或民進黨推人參選，只要形象及知名度高打出聲量，顏家勢必仍會面臨苦戰，更禁不起連輸2次。

現任台中市副議長的顏寬恒胞妹顏莉敏（圖），也被視為立委補選的熱門人選之一。

▲現任台中市副議長的顏寬恒胞妹顏莉敏，也被視為立委補選的熱門人選之一。

至於究竟是要派顏寬恒還是顏莉敏參戰？藍營地方上傳出1個「夢幻組合」，指讓顏莉敏參選補選，而顏寬恒則改選議員，進而爭取議長。對此，藍營人士認為，補選提名黨中央會完全尊重顏家，但考量罷免投票前，綠營已開始轉向對顏寬恒發出攻擊，包括質疑他的黑道背景、論文造假等，「若由顏莉敏參戰，不妨也是一個方案。」

另一方面，泛綠陣營補選人選也陸續浮出檯面。民進黨已定調，會尊重台灣基進意願並經二黨協調，除非台灣基進不派人，才會考慮推派人選。

不過，台灣基進被點名的黨組織部主任李雨蓁、新聞部主任張博洋，二人都不符合《公職人員選舉罷免法》規定的參選資格；至於民進黨內潛在人選，除了曾與顏寬恒交手2次的新系議員陳世凱之外，正國會的議員張家銨、前立委洪慈庸及林靜儀都被黨內點名，其中又以林靜儀呼聲高。

台中第二選區立委補選，台灣基進坦言要找到符合資格人選不容易，與基進互動佳的民進黨前立委林靜儀呼聲高。圖為她出席醫界「反惡罷大聯盟」活動。

基進操盤人士直言，小黨要在短時間找到符合資格的合適人選不太容易，會再審慎思考，有可能與民進黨討論共推人選，其中林靜儀與基進互動佳、有默契，不僅當年曾協助宣傳政黨票，她出任立委時的助理張媛婷，現在也是陳柏惟的辦公室主任，若她願意點頭，的確是不錯人選。


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