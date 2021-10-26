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屏東恐怖男當街殺人1死1重傷　拿木棍、磚塊「專挑頭部砸」

▲屏東市發生攻擊事件，造成1死1重傷，涉嫌犯案的陳男被逮後情緒不穩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲屏東市發生攻擊事件，造成1死1重傷，涉嫌犯案的陳男被逮後情緒不穩。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

屏東市西市場今（25日）驚傳隨機傷人案，一名80年次的陳姓男子疑似酒醉後持木棍與磚塊，隨機打人造成無辜民眾1死1重傷。其中69歲李姓男遊民頭部被磚塊砸中，傷重不治，另一名張姓男子則是被木棍打傷頭部，所幸一旁的兒子即時制服報案，才未造成更大的傷亡。目前陳男已被警方帶回詢問，動機為何還有待釐清。

警方指出，晚間7點左右接獲報案，有民眾在公勇路遭人毆打，趕緊出動人員前往，不料在趕抵後僅發現受傷的69歲李姓男遊民，頭部被磚塊砸中，嫌犯則不知去向，隨即通知醫護人員將傷者送醫，但遺憾的是李男傷勢嚴重，最後搶救無效死亡。

▲屏東市發生攻擊事件，造成1死1重傷，涉嫌犯案的陳男被逮後情緒不穩。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

警方在一小時後又接獲報案，在自由路西市場發生攻擊事件，立即趕往現場並將陳男逮捕。經調查顯示，陳男在攻擊完李男後，又騎腳踏車前往該市場並持木棍毆打前一晚曾發生過口角的62歲張姓男子，張男兒子見狀後趕緊上前將陳男制服，並通知警方，隨後便將人帶回詢問。

據了解，有民眾曾在事發前一晚聽到一名年約30歲的男子和一名老人家吵架，疑似2人就是該事件的張男與陳男。至於第一起被害的李男則和陳男同樣都為街友，犯案動機為何還有待釐清。

警方透露，陳男並非列管的精神病患，帶回後酒測值為0.39，情緒激動，後續待全案偵訊完畢後，將依殺人罪移送法辦。

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