綠鬣蜥肆虐萬丹紅豆田！　屏縣10個月內已捕獲8769隻

▲綠鬛蜥危害萬丹紅豆田 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前是紅豆種植期，屏東縣萬丹鄉農民發現綠鬣蜥肆虐啃食紅豆苗情形，立法委員周春米及屏東縣議員許展維獲報會同屏東縣政府人員現場會勘，縣府將加強巡查捕捉，盡速解決綠鬣蜥對農作物的傷害。

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萬丹鄉紅豆遠近馳名，種植面積1378公頃，產量3000公噸，為屏東縣產量最多地區，也是國內紅豆主要產地。

目前正值紅豆生長期間，農民發現綠鬣蜥肆虐啃食紅豆苗嫩芽，讓農友損失慘重，向立委周春米、縣議員許展維求助。

農業處長鄭永裕說，縣府今年度統計至10月25日已經移除綠鬣蜥8769隻，其中在萬丹地區就移除3018隻，顯見萬丹鄉境內綠鬣蜥數量；籲請農民發現農田周圍出現綠鬣蜥，馬上通報縣府派員捕捉，近期會增派人力於紅豆田區域巡查。

另外也有野生動物防治農作物資材補助，有需求民眾可以洽當地公所提出申請，縣府也會研提計畫再向中央爭取增加補助戶數。

農業處說，綠鬣蜥因成體長可達1.5公尺以上，外型酷似恐龍不討喜，屢屢遭棄養野放，加上野外無天敵，成為強勢外來入侵物種，危害生態平衡，綠鬣蜥對民眾雖不具主動攻擊性，但因體型碩大仍易造成民眾恐慌，且會大量攝食葉菜類農作物或園藝植物葉子造成農作物經濟損失。

縣府目前辦理的農產品獎勵計畫，希望民眾繼續響應參與移除活動，捕捉後可以至消防局屏東分隊及潮州分隊兌換農產品。如果於野外、河川或農田區域發現綠鬣蜥族群，可向縣府1999通報發現地點，縣府會派專業廠商進行移除作業，抑制族群擴散。