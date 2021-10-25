神功護體畫面曝！他大亂鬥「被車來回輾壓」　竟秒起身砸車

記者陳羿妏／綜合報導

屏東縣東港鎮東琉瑪頭昨（24日）下午3時許發生群眾鬥毆事件，現場為陳姓、何姓兩派人馬共10人談判，一言不合之下雙方互毆，還造成2輛自小客車毀損。由於正值東港迎王平安祭典，警方獲報後不敢大意，立即啟動快打部隊，並調閱路口監視器，於晚間陸續將全數人員逮捕到案。對此，鬥毆現場畫面也隨之曝光！

▲男子(紅色圈起處)被車子輾過，下秒立刻站起來追打。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

透過畫面可以看到，陳男那方先是持棍棒砸破車窗，接著何男友人開車撞倒陳男，並「來回輾壓」陳的大腿後再倒退嚕，然而陳男被輾壓後竟隨即起身，上前追車，繼續砸車窗，怵目驚心的景象，讓圍觀民眾當場看傻眼。

據悉，來自嘉義的何姓男子與住琉球鄉的陳姓男子等人，雙方原本是舊識，但因講電話過程中發生摩擦，雙方相約在東港鎮東琉碼頭前談判，何等6人分別開兩台自小客車南下，陳等人則搭船到碼頭，一言不合兩派大打出手。

由於正值東港迎王平安祭典，警方獲報後不敢大意，立即啟動快打部隊，不過趕抵案發現場時，已無打架情事，立即加派人員到場調閱路口監視器車追人，晚間陸續將10人帶回到案。

警方調查，10人均非參與迎王宮廟活動成員，訊後將依聚眾鬥毆罪嫌依法送辦，並同時約制、告誡雙方不得再有糾眾尋仇之舉，也將加強巡守，避免發生報復情事。

▼車窗被砸破 。（圖／民眾提供，以下同）