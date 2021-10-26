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社會 社會焦點 保障人權

挖眼案不到1個月…屏東再爆「當街殺人」1死1重傷！專挑頭部重擊

記者陳崑福、戴若涵／屏東報導

屏東縣9月26日才發生恐怖挖眼案，不料，事隔不到一個月，屏東市西市場25日晚間又發生恐怖隨機傷人案，一名30歲陳姓男子酒後持木棍、磚塊攻擊路人頭部，造成1死1重傷的慘劇，詳細犯案經過與動機，仍有待進一步調查釐清。

▲屏東市發生攻擊事件，造成1死1重傷，涉嫌犯案的陳男被逮後情緒不穩。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼屏東市發生攻擊事件釀1死1重傷，嫌犯陳男為一名街友，酒測值0.39，詳細犯案動機仍有待釐清。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

屏東警方25日晚間7時許獲報，有民眾在公勇路遭毆打，趕赴現場發現，一名69歲李姓男遊民頭部遭磚塊砸中，緊急通報救護人員到場，李男經緊急送醫搶救後，仍因傷勢過重宣告不治，至於嫌犯早在員警到場前不知所蹤。

一個小時過後，警方再度接獲報案，自由路西市場發生攻擊事件，抵達現場發現30歲陳男遭他人壓制，經調查後得知，陳男於公勇路先攻擊李男後，騎腳踏車轉往市場，持木棍毆打曾與他於前一晚發生過口角的62歲張男，張男兒子見狀緊急將人制伏，並報警處理，張男則是被送往醫院急救。

▲屏東市發生攻擊事件，造成1死1重傷，涉嫌犯案的陳男被逮後情緒不穩。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

根據警方調查，陳男並非列管的精神病患，被逮當下情緒激動，警方將人帶回後進行酒測發現，陳男酒測值為0.39，訊後。詳細犯案經過與動機，仍有待警方進一步調查釐清，後續待全案偵訊完畢後，依殺人罪移送法辦。

據了解，陳男為一名街友、無業，朝2名被害人下手時專挑對方頭部毆打。張男則非街友，先前曾與陳男一起喝酒發生不快，25日晚間和家人在一起，遭陳男持木棍毆打，所幸張男兒子及時將人制伏，經緊急送醫搶救後，病況穩定、暫無生命危險。

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