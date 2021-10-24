將軍吼音樂節逾46萬人次嗨爆台南　黃偉哲欣賞美麗煙火秀與民眾相約再見

▲2021台南將軍吼音樂節，在璀璨煙火中，為2天的節目畫下圓滿的句點，逾46萬人次嗨爆台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2021台南將軍吼音樂節，繼23日「搖滾派對漁村狂歡夜」讓將軍漁港越夜越high，24日第2天演唱會主題為「漁村海風文青音樂會」，邀請閻弈格、潘君倫、顏佑庭、?te壞特、黃奕儒、吳卓源及魏如萱等人氣歌手帶來精彩演出。

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台南市長黃偉哲與民眾一同開心倒數，欣賞6分多鐘的燦爛煙火秀，截至晚間8時，舞台區及周邊觀賞區域逾7300人次觀看，線上直播觀看人數超過25萬人次，連續兩天活動共逾1萬3300人次參與，兩天直播觀看人數超過45萬人次，high翻將軍漁港，熱鬧滾滾。





黃偉哲表示，感謝各位議員及市民朋友的支持，讓將軍吼能成功吼進第10年，這兩天線上及現場已突破46萬人次觀看將軍吼音樂會，將軍吼每一年都有更新更好的節目帶給大家，南市府會持續努力推出符合大家期望的活動內容，也期待明年再次安排精彩的煙火秀。





「漁村海風文青音樂會」以抒情、文青等曲風，搭配漁港黃昏美景，讓將軍吼越夜越美麗。由實力派靈魂歌后閻弈格、全明星運動會微笑殺手潘君倫、全明星運動會饒舌歌手顏佑庭、金曲新人?te壞特、五月天阿信力挺的創作才子黃奕儒、網路人氣R&B女伶吳卓源輪番熱情開唱，並由人氣創作金曲歌后魏如萱帶來精彩的壓軸演出。



晚上8時由市長黃偉哲、觀旅局長郭貞慧、雲頂郵輪集團副總裁劉曉寧及市議員陳昆和、周奕齊與現場民眾一起歡聲倒數，迎接6分多鐘的絢麗煙火秀。





今年煙火秀以「希望之光」為主題，分為「對抗疫情、抗疫過程、抗疫艱辛、穩定疫情」等四個章節，其中「抗疫過程」使用已故國寶級吟唱大師台灣阿美族郭英男爺爺與其妻子郭秀珠奶奶的完美合聲作品《老人飲酒歌》(Elders Drinking Song)，藉由激昂高亢的樂曲，喚起大家團結一心、同島一命、攜手抗疫的感動。精彩的煙火秀為2021台南將軍吼音樂節畫下10年有成的完美句點，市長黃偉哲也與現場民眾相約明年見！





台南精彩活動一波接一波，除了將軍吼音樂節外，將於10月30日晚間5時30分在永華市政中心西側廣場舉辦「台南Sing時代之歌」全創作音樂會，特別邀請徐佳瑩、魏如萱、阿爆、高爾宣、李友廷、糜先生、婁峻碩、?te壞特、柯泯薰、脆樂團等人氣歌手，以及邀請「台南Sing時代之歌」歷屆冠軍O.U MUSIC、周自從、兩男(嚴鈞、王士榛)登台飆唱，黃偉哲歡迎全國朋友到台南聽好歌，享受原創音樂的豐富多元與驚人創作力。



此外，現在只要使用振興五倍券至合作的81家台南旅宿住一晚，就可免費再送一晚，更能獲得好康券，享受食宿遊購行超多優惠，只要在台南消費滿100元，還可至台南購物節網站登錄發票參加抽獎，黃偉哲歡迎大家拿著振興五倍券到台南吃喝玩樂，就有機會抽中房子，移居美好台南。





觀旅局長郭貞慧指出，台南各地活動不間斷，包括2021德元埤荷蘭村風車節(10/16-11/7)、台南水域遊憩活動(天鵝湖公園10/30-31；虎頭埤風景區11/6-7、11/13-14)等陸續登場，邀請大家來台南體驗豐富精彩的特色活動。更多活動詳情，請至「台南旅遊網」(www.twtainan.net)或電洽06-6353226查詢。