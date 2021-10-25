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「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓還有人住　住戶：自行籌款整建

▲「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓，廢棄1、20年．早期申請都更案失敗，目前朝自行籌款整建方向進行。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓，廢棄1、20年．早期申請都更案失敗，目前朝自行籌款整建方向進行。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄城中城火災後，各縣市政府都關注到老舊建物的問題，號稱「台南最後一棟鬼屋」的來亞大樓，整棟廢棄多年，但至今仍有7戶居住，據現年80歲的李姓最大所有權人指出，因大樓土地面積少於500坪無法申請都更，將集合所有權人朝集資整建方向執行。

▲「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓，廢棄1、20年．早期申請都更案失敗，目前朝自行籌款整建方向進行。（圖／記者林悅攝，下同）

據了解，來亞大樓樓高13層、地下2層，位在中西區府前路二段與大智街口，地段非常精華，1985年興建以來，原係住商大樓，該棟大樓過去4到7樓是住家，8到12樓則是來亞飯店，大樓廢棄1、20年，但飯店內的床鋪、家具還有不少留在房內，一到晚上沒有光線，大樓內房間的陳腐現象十分嚇人。以前常有遊民侵入居住，後來因整棟建物老舊，外牆曾發生剝落傷人事件成「危樓」被封閉，並曾有直播主入內探險，發現有人陳屍房內報警，因此「鬼屋」聲名大噪，在合作大樓、東帝士百貨這些老舊住商大樓拆除及台南著名「鬼屋」杏林醫院出售後，來亞大樓被網友稱為「台南最後一棟鬼屋」。

▲「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓，廢棄1、20年．早期申請都更案失敗，目前朝自行籌款整建方向進行。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓，廢棄1、20年．早期申請都更案失敗，目前朝自行籌款整建方向進行。（圖／記者林悅攝，下同）

來亞大樓土地為仁愛之家所有，地上物所有權人84人，惟高樓層建築鋼筋外露，且混凝土中性化，接近海砂屋現象，原住戶擔憂安全問題紛紛搬離。部分所有權人曾組成台南市來亞飯店都市更新籌備會，希望政府能介入拆除重建事宜，台南市都發局曾協助，期望朝促進都市土地有效利用、活化都市機能、改善居住環境以及增進公共利益為目標。

▲「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓，廢棄1、20年．早期申請都更案失敗，目前朝自行籌款整建方向進行。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓，廢棄1、20年．早期申請都更案失敗，目前朝自行籌款整建方向進行。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓，廢棄1、20年．早期申請都更案失敗，目前朝自行籌款整建方向進行。（圖／記者林悅攝，下同）

都發局指出該大樓皆為私人產權，宜由所有權人自行申請辦理都市更新事業，市府亦曾積極協助輔導所有權人辦理都市更新事業，所有權人辦理籌組都市更新籌備中，但由於建築物年代久遠且產權細分複雜，須逐一洽談並尊重各所有權人參與意願，故整合作業時程冗長費時，2013年12月市府協助函請內政部營建署同意延長都更計畫期程，以確保相關權利人權益，讓都市更新事業能夠更加順利推動，期盼本案所有權人儘速完成都市更新相關程序，以改善老舊環境品質、提升公共安全、公共衛生及市容觀瞻，共創公、私益雙贏的局面，但因產權複雜、整合不易，中央都市更新事業計畫補助案已於2015年11月確定中止。

▲「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓，廢棄1、20年．早期申請都更案失敗，目前朝自行籌款整建方向進行。（圖／記者林悅攝，下同）

▲據大樓最大所有權人、前管委會主委，現年80歲的李先生指出，該大樓共84位所有權人，目前朝籌資重新整建大樓方向進行。

據大樓最大所有權人現年80歲的李先生指出，該大樓共84位所有權人，他當初買1、2、3、7樓層，1樓他租給超商，2樓曾經營舞廳，3樓住家，後來只有1樓租人營業，他可說是最大所有權人，因該處土地是仁之家所有，大樓土地未超過500坪，無法向政府申請都更，需要由大樓自行辦理拆除重建事宜，目前大樓內有7戶人家居住，因政府不允許重建樓高超過原來12樓，且整合大樓所有權人困難，以致建設公司參與拆除重建意願低，所以需由大樓所有權人自行拆除重建。

▲「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓，廢棄1、20年．早期申請都更案失敗，目前朝自行籌款整建方向進行。（圖／記者林悅攝，下同）

▲「台南最後一棟鬼屋」來亞大樓，廢棄1、20年．早期申請都更案失敗，目前朝自行籌款整建方向進行。（圖／記者林悅攝，下同）

李先生說，日前他出面召集所有權人開會，取得大家共識，先要求管理委員會出資重新整修外牆，而後再籌資朝向不拆除重新整建方向進行，對這方向出席所有權人都認同，這樣所花費資金最少。

李先生強調，來亞大樓並非「鬼屋」，現有管理委員會，消防局也有來檢查消防安全，只是因整棟大樓只有7戶居住，百廢待舉而已，目前他只希望能早日進行整修重建。

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