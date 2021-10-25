整條腿「恐怖凹折」影片曝光！屁孩搭火車爽玩椅背　膝蓋變形毀了

▲短褲男的腿部朝反方向彎折。（圖／翻攝自抖音）

記者詹雅婷／綜合報導

澳洲新南威爾斯州一群友人搭乘火車時，把腳頂在可調整座椅的椅背上，前後快速移動胡鬧亂玩，其中一人還趴在椅背上方，沒過幾秒就往下摔，然而這名男子正好摔在另一名男子的腿上，導致他整條腿朝反方向凹折，當場發出慘叫。據了解，受傷男子必須做膝蓋重建手術來復原。

澳洲新聞網報導，這群男性友人當時搭乘的列車，正好停靠在新南威爾斯州第2大城紐卡素的布羅德梅多斯站（Broadmeadow），一群人把玩座位椅背。現已知椅背調整後，可把2排3人座位改成6人座位區。

依據畫面，其中一人趴在椅背上方後，前後兩邊的人利用腿部頂住椅背前後快速移動，似乎是想讓看看上方的人能夠堅持多久。然而就在遊戲開始的第6秒，上方男子直接摔落在一名穿著短褲的男子腿上，短褲男當場發出狂吼，因為他原本伸直的左腿膝蓋處被向下猛壓，膝蓋下方部位直接向前凹折，幅度接近90度。

▲男子膝蓋明顯變形，友人事後證實，他的膝蓋需要全面重建。（圖／翻攝自抖音）

短褲男起初並未意識到腿傷嚴重程度，只是漫不經心脫口「喔我的腿」，影片就結束。但他的友人透露，短褲男需要接受整個膝蓋重建。

這段短短10秒的影片上傳至網路後，隨即引發高度關注，瀏覽次數衝破1600萬人次。

許多網友大讚短褲男在事發當下表現出的冷靜態度，「他感覺不到痛耶，只是看著腿」、「他那樣說話，好像腿根本沒有反方向凹折一樣」，雖然這段影片看起來很驚悚，但還是忍不住重複看。但也有人說，這段影片讓人感覺不舒服，「希望我從來沒看過剛剛那畫面」。

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