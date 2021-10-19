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美英澳推動「核潛艦合作」　中國外交部：打開潘朵拉魔盒

▲▼維吉尼亞級核動力攻擊潛艦是美國海軍首艘同時針對大洋和近海兩種功能設計的核子潛艦。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

▲美英澳三國正在進行核潛艦的合作計畫。（圖／翻攝自FB／USS Virginia (SSN 774)）

記者林彥臣／綜合報導

中國外交部19日舉行的例行記者會，有媒體提問指出，馬來西亞與印尼外長在會晤之後，對於美英澳在「三邊安全夥伴關係框架」下，發展核潛艦表達關切，中方對此有何評論。發言人汪文斌指出，這就如同打開潘朵拉魔盒。

汪文斌回應表示， 馬來西亞和印尼兩國有關表態反映了地區國家的普遍關切，美英澳「三邊安全夥伴關係」及其核潛艦合作製造核擴散風險，衝擊「國際核不擴散體系」，損害《南太無核區條約》，破壞東盟國家建立東南亞無核區的努力。

汪文斌強調，如果強行推進，就如同打開「潘多拉魔盒」，不僅會帶來巨大的安全隱患，更意味著歷史的倒退。

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌表示，美英澳核潛艦合作，是打開潘朵拉魔盒。（圖／CFP）

汪文斌指出，美英澳三邊安全夥伴關係是三國冷戰思維、雙重標準和藐視規則的體現，其政治意圖非常明顯，就是要將大國對抗和集團政治引入本地區，挑動地區陣營對立，逼迫地區國家選邊站隊。

就是要用早已過時的冷戰思維衝擊以東盟為中心的區域合作架構，破壞地區繁榮穩定；就是要打造以美為中心的地區規則秩序，維護美國的主導地位和霸權體系；就是要挑戰以《不擴散核武器條約》為基石的國際核不擴散體系，服務美國的地緣政治私利。

汪文斌表示，任何企圖架空或削弱東盟中心地位、破壞地區對話合作良好勢頭、製造分裂和挑動對抗的錯誤做法都將受到地區國家和國際社會的警惕和反對。

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