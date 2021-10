阻中資介入太平洋　澳洲官商聯手收購多國通訊企業

▲澳洲電訊同意與政府合資16億美元收購多個島國的通訊業。(圖/翻攝自臉書)

文/中央社記者丘德真雪梨25日專電

澳洲電訊公司(Telstra)與澳洲政府今天公布,雙方聯手斥資16億美元,收購業務範圍遍及多個太平洋島國的通訊企業Digicel Pacific。

澳洲金融評論報(The Australian Financial Review)網站今天報導,澳洲電訊同意與澳洲聯邦政府合資16億美元(約新台幣333億元)成功收購Digicel Pacific;而且,若Digicel在未來3年業績達到澳洲電訊的要求,澳洲電訊與澳洲政府將會額外注資2.5億美元(約新台幣52億元)。

報導指出,16億美元收購金額中,澳洲電訊承擔2.7億美元(約新台幣56億元);其餘13.3億美元(約新台幣277億元)由澳洲政府負責。雖然大部分資金是由澳洲政府負擔,但Digicel的所有股權將由澳洲電訊全面持有。

報導提到,澳洲政府資助民營企業競購Digicel Pacific,主要是為了阻止太平洋地區通訊網路業務落入中資手中。

澳洲人報(The Australian)網站今天報導,澳洲電訊執行長Andy Penn潘恩指出,收購Digicel Pacific是一項具有吸引力的商業投資計畫;而且,澳洲政府支持民營企業投資太平洋地區的基礎建設。

Today we announced we have partnered with the Australian Government to acquire Digicel Pacific, the biggest mobile operator in the South Pacific region. This is a unique and very attractive commercial opportunity for Telstra to boost our presence in the region. pic.twitter.com/cOUL47d98O