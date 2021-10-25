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阻中資介入太平洋　澳洲官商聯手收購多國通訊企業

▲▼ 為阻止太平洋地區通訊網路業務落入中資手中，澳洲電訊同意與政府合資16億美元收購多個島國的通訊業。（圖／翻攝自臉書）

▲澳洲電訊同意與政府合資16億美元收購多個島國的通訊業。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社記者丘德真雪梨25日專電

澳洲電訊公司（Telstra）與澳洲政府今天公布，雙方聯手斥資16億美元，收購業務範圍遍及多個太平洋島國的通訊企業Digicel Pacific。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站今天報導，澳洲電訊同意與澳洲聯邦政府合資16億美元（約新台幣333億元）成功收購Digicel Pacific；而且，若Digicel在未來3年業績達到澳洲電訊的要求，澳洲電訊與澳洲政府將會額外注資2.5億美元（約新台幣52億元）。

報導指出，16億美元收購金額中，澳洲電訊承擔2.7億美元（約新台幣56億元）；其餘13.3億美元（約新台幣277億元）由澳洲政府負責。雖然大部分資金是由澳洲政府負擔，但Digicel的所有股權將由澳洲電訊全面持有。

報導提到，澳洲政府資助民營企業競購Digicel Pacific，主要是為了阻止太平洋地區通訊網路業務落入中資手中。

澳洲人報（The Australian）網站今天報導，澳洲電訊執行長Andy Penn潘恩指出，收購Digicel Pacific是一項具有吸引力的商業投資計畫；而且，澳洲政府支持民營企業投資太平洋地區的基礎建設。

澳洲外交部部長潘恩（Marise Payne）、澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）和澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）今天發表聯合聲明，指Digicel Pacific是太平洋地區具有領導地位的通訊企業；它的手機和網路業務範圍遍及巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、諾魯（Nauru）、薩摩亞（Samoa）、萬那杜（Vanuatu）、東加（Tonga）和斐濟（Fiji）。

聲明提到，澳洲電訊致力確保Digicel Pacific向太平洋國家提供可靠的服務，並且致力與太平洋各國政府建立互信關係。

澳洲金融評論報於今年7月16日報導指出，隨著市場傳出「中國移動」有意收購Digicel Pacific的消息，引起澳洲內閣國家安全委員會（National Security Committee）關注。

澳洲相關安全機構擔心，巴紐的Digicel Pacific手機網路倘落入中國央企手中，中國將可藉此監控鄰近國家、監視出訪當地的澳洲政府部長、散播支持當地親中政客的政治宣傳，而且，Digicel也可能會成為中國賄賂當地政治人物的白手套。

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