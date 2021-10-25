阻中資介入太平洋　澳洲官商聯手收購多國通訊企業

▲澳洲電訊同意與政府合資16億美元收購多個島國的通訊業。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社記者丘德真雪梨25日專電

澳洲電訊公司（Telstra）與澳洲政府今天公布，雙方聯手斥資16億美元，收購業務範圍遍及多個太平洋島國的通訊企業Digicel Pacific。

澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）網站今天報導，澳洲電訊同意與澳洲聯邦政府合資16億美元（約新台幣333億元）成功收購Digicel Pacific；而且，若Digicel在未來3年業績達到澳洲電訊的要求，澳洲電訊與澳洲政府將會額外注資2.5億美元（約新台幣52億元）。

報導指出，16億美元收購金額中，澳洲電訊承擔2.7億美元（約新台幣56億元）；其餘13.3億美元（約新台幣277億元）由澳洲政府負責。雖然大部分資金是由澳洲政府負擔，但Digicel的所有股權將由澳洲電訊全面持有。

報導提到，澳洲政府資助民營企業競購Digicel Pacific，主要是為了阻止太平洋地區通訊網路業務落入中資手中。

澳洲人報（The Australian）網站今天報導，澳洲電訊執行長Andy Penn潘恩指出，收購Digicel Pacific是一項具有吸引力的商業投資計畫；而且，澳洲政府支持民營企業投資太平洋地區的基礎建設。

Today we announced we have partnered with the Australian Government to acquire Digicel Pacific, the biggest mobile operator in the South Pacific region. This is a unique and very attractive commercial opportunity for Telstra to boost our presence in the region. pic.twitter.com/cOUL47d98O — Andrew Penn (@andy_penn) October 24, 2021

澳洲外交部部長潘恩（Marise Payne）、澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）和澳洲太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）今天發表聯合聲明，指Digicel Pacific是太平洋地區具有領導地位的通訊企業；它的手機和網路業務範圍遍及巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）、諾魯（Nauru）、薩摩亞（Samoa）、萬那杜（Vanuatu）、東加（Tonga）和斐濟（Fiji）。

聲明提到，澳洲電訊致力確保Digicel Pacific向太平洋國家提供可靠的服務，並且致力與太平洋各國政府建立互信關係。

澳洲金融評論報於今年7月16日報導指出，隨著市場傳出「中國移動」有意收購Digicel Pacific的消息，引起澳洲內閣國家安全委員會（National Security Committee）關注。

澳洲相關安全機構擔心，巴紐的Digicel Pacific手機網路倘落入中國央企手中，中國將可藉此監控鄰近國家、監視出訪當地的澳洲政府部長、散播支持當地親中政客的政治宣傳，而且，Digicel也可能會成為中國賄賂當地政治人物的白手套。