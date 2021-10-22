奧克蘭Delta疫情止不住！　紐西蘭宣布：疫苗接種率達90％才解封

▲目前紐西蘭第一劑疫苗的施打率為86％。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

紐西蘭Delta病毒疫情止不住，最大城奧克蘭已經實施封鎖措施達66天，總理阿爾登22日更宣布，只有當全國疫苗接種率達到90％，才會解除嚴格的封鎖措施。據統計，目前紐西蘭第一劑的施打率為86％。

根據《路透社》報導，阿爾登（Jacinda Ardern）22日在記者會中表示，國內嚴格的封鎖措施要等到全國接種率達90％才會逐步解除。接種率達標後，將會實施新的防疫政策，透過疫苗證書進行規範，屆時完全接種疫苗的人，可以無限制的和家人朋友聚會，也能去酒吧和餐廳。

紐西蘭曾經是全球防疫典範，但是傳染力極強的Delta病毒進入國內後，奧克蘭的確診數就遲遲無法下降，讓政府決定將防疫政策從「清零」轉換成與病毒共存。阿爾登說，「最終，我們在迅速重新開放和繼續保障人們安全的期望中取得了平衡。」

紐西蘭22日新增129例確診，創下該國疫情爆發以來最高紀錄，這也是本周第三次刷新單日紀錄，讓全國確診數達2389例，死亡數為28人。據統計，目前紐西蘭有86％的民眾施打了一劑疫苗，約68％的人已經完全接種。

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