酸民愛在傷口灑鹽！截肢女模被譏「修圖博同情」　她淚訴童年經過

▲紐西蘭女模露易絲童年時因罕病截肢。（圖／翻攝自Instagram@cherie.louise）

記者羅翊宬／綜合報導

一名年僅29歲、來自紐西蘭的時尚造型師兼女模特兒露易絲（Cherie Louise），由於6歲時曾遭醫師診斷罹患罕見疾病「骨肉瘤」（兒童中最常見的骨癌），不僅被迫截肢，且因為截去半個骨盆導致難以裝義肢，她常在社群網站分享自己的美照，豈料卻遭酸民質疑是為求爆紅才修圖裝殘，為此她忍不住透過限時動態發聲。

根據《紐約郵報》，露易絲童年時反覆高燒、左手臂持續疼痛，事後被診斷罹患骨肉瘤，在她接受這種既罕見又危險的手術截去左腿後，生活上被迫靠著拐杖四處移動，她對自己殘疾人士的身分與未來感到極度惶恐不安。

她表示，「當我還年輕時，我不信我能找到一份安穩的工作、與其他人一樣墜入愛河，並擁有幸福美滿的家庭，因為我從沒看過其他截肢者有這樣的經歷。在無數的夜晚，我看著我截肢前的照片哭泣，心想這種不幸為何會發生在我身上，希望某天從睡夢中醒來時，能再度擁有一雙美腿。」

露易絲表示，自從截肢後便被迫躲避世人關注的眼光，例如運動等其他活動在內，盡量避免引發其他人注意。不過，露易絲在20多歲時人生面臨轉機，她在社群媒體上找到與他志同道合的朋友，並開始拍攝、分享她的美照，「我在Instagram上發現和我一樣截肢的模特兒，她上傳她穿泳衣的照片，而照片中可以清楚看到傷疤。」

儘管模特兒界變得更加包容，讓露易絲能成功與國際品牌合作，但網路上的酸民們卻還是認為露易絲用PhotoShop把腿部修掉，以求吸引更多網友按讚、護得更多聲量。

對此，露易絲在Instagram發表限時動態喊冤，「時不時有網友質疑我假裝自己只有一條腿，說我用PhotoShop修圖，他們根本無法根據使用手機的前置或後置鏡頭、或有無藉由鏡子自拍，來判斷照片是否左右顛倒。甚至還有人會根據地板上某物品的倒影，來控訴證明我用PhotoShop修圖。」

露易絲表示，自己當初踏入時尚產業，是希望透過自己的人生故事替身障人士發聲，並鼓勵同樣有殘疾的身障兒童，用一盞明燈照亮充滿不確定性的未來。

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