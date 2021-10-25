外送員抓小貓尾巴對地連摔活活砸死　前一秒還蹲地逗貓示好

記者魏有德／綜合報導

大陸廣東珠海近日傳出一段虐貓的監視器畫面，畫面中一名外送員看到路邊有隻小貓，先是蹲地逗弄牠，吸引小貓的好奇，不料，這名外送員下一秒竟失心瘋似地抓起小貓尾巴重重地往地上砸了兩下，最後將小貓甩至一旁的階梯，可憐的小貓就這樣當場被砸死。

▲廣東珠海一名外送員活活將貓砸死。（圖／翻攝微博視頻）

《網易新聞》報導，廣東珠海23日傳出一名外賣員無緣無故，把一名向其示好的小貓摔打致死，最後若無其事的騎車揚長而去，這一幕喪心病狂地摔貓致死的經過被監控拍了下來，視頻（影片）在網路上瘋傳後，網友對這名外送員的行為也非常氣憤。

▲外送員先示好，引誘小貓走向前。（圖／翻攝微博視頻）

根據現場監視器影片顯示，一名身穿藍衣的外送員看到路邊有隻小貓，於是就主動停下車向路邊的小貓示好，只見小貓先是放下戒備，乖乖走向外送員，但這名外送員卻突然間一把抓起小貓的尾巴，像掄大槌似地將小貓多次在地上用力摔打，最後，這隻可憐的小貓在地上掙扎了幾下就不動了。

▲小貓被重摔多次後沒了動靜，外送員還上前補踩一腳。（圖／翻攝微博視頻）

而這位外送員見小貓沒了動靜，還用力踩牠的頭，最後騎著送外賣的電動車揚長而去，整個過程也被監視器完整記錄下來，在微博上瘋傳。

許多網友看到外送員如此喪心病狂的行徑後紛紛批評，「變態」；「心理有病」；「會有報應的」；「隔著螢幕都想過去搧他兩巴掌」；「麻煩辭退他，下一次可能就是刑事案件了」；「希望政府單位可以嚴查」。