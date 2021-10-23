餐被打翻卻要付錢！呱吉超氣「太爛了吧」　下秒愧疚了：真是笑話

▲呱吉的訂單被取消，平台卻要求他支付費用。（合成圖／翻攝自Facebook／Froggy Chiu、記者徐文彬攝）

記者曾筠淇／綜合報導

邱威傑（呱吉）昨晚在臉書上發文，提到外送員因為打翻食物而自行取消訂單，然而他向平台申訴時，業者卻要他自行負擔餐點費用，「太爛了吧！」不過，他稍早又發文透露，今早一起床就得知朋友與外送平台公關均嘗試聯繫他，內心也不禁愧疚，其實他並不在意退款問題，只希望平台能將系統性的問題解決。

呱吉昨（22日）晚在臉書上貼文，提到外送員因為打翻食物，無法將餐點送給他，因此自行取消訂單；然而，平台系統卻要求他付費，「申訴一天了也還是維持原判是三X？」他在申訴中強調自己不怪外送員，但是，這280元的費用不應該由他負擔，「太爛了吧！」

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而稍早，呱吉再度發文，提到自己不是要凹服務、討禮物，主要是他工作到半夜，結果發現平台系統一直未能解決消費爭議，所以才會如此憤怒。今早，他就發現好友與平台的公關都嘗試聯繫他，讓他覺得有些抱歉，他真的無意要大家加班。

呱吉說，他在意的不是退款問題，他是外送平台的常客，平時若有遇到意外，也是摸摸鼻子就算了，「只不過昨天的系統訊息太過幽默，直接表明『因為我們平台方面的因素導致外送無法完成，但你仍須付費』」，才讓他頓時斷了理智線，今天醒來則覺得一切真是笑話。

呱吉表示，他不打算提供自己的帳號，以避免被註記成特權用戶，「不要嘗試解決『我個人』的問題」，公關也真的不用在週末加班了，「請PM和工程師在上班時間解決系統性的問題就好，謝謝啦！」