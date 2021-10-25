南投縣工業會頒獎表揚60家績優廠商　共勉疫情不景氣中度難關

▲慶祝第75屆工業節，南投縣長林明溱表揚60家績優廠商（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

1111工業節將至，南投縣工業會22日在南投市南崗工業區辦理第75屆工業節大會，縣長林明溱出席並頒獎表揚60家績優廠商，及工業盃高爾夫球友誼賽獲奬人員，肯定企業廠商讓全縣經濟日益成長，期盼廠商繼續努力，帶動南投就業率，讓民眾都能安居樂業。

本次活動由南投縣工業會理事長施銘芳主持，縣府建設處長李正偉、社會及勞動處長林志忠、南投縣工商發展投資策進會總幹事陳聰智、南投縣進出口商業同業公會理事長洪永富、南投就業中心主任楊子誼、立委許淑華服務處主任黃書杭等都出席，感謝廠商多年來投資南投、創造就業，奠定南投的經濟基礎。





林明溱表示，每年11月11日是工業節，受到新冠肺炎疫情影響，產業原料、運費不斷上漲，工廠經營艱困，但眾家廠商都非常努力尋找辦法克服，縣府也會盡力協助相關需求；而縣府積極開發南投旺來、埔里微型、埔里福興、草屯手工藝等園區，讓在地企業有更多發展空間，希望廠商繼續為國家與社會爭取更多外匯，提升經濟發展。



施銘芳說，工業有成長，國家才會進步，工業會每年都會在工業節前舉辦表揚大會，表揚績優廠商對經濟的貢獻，同時透過高爾夫球友誼賽，讓廠商聯誼互動，增加更多合作機會；雖然現在因原料上漲及缺工問題，企業經營較艱辛，但相信以台灣人克苦耐勞的精神，必能順利度過難關，在景氣復甦後大放異彩。



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