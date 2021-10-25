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施打BNT一週　女大生出現「2嚴重副作用」嚇哭！網狂喊看醫生

▲奇美醫學中心將於10月23、24日在台南善化慈濟會館設注射站，進行大量施打BNT疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲女大生打BNT出現落髮、心率變慢的副作用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者施怡妏／綜合報導

第12輪新冠疫苗BNT進入全年齡接種，今日上午10點已開放民眾登記預約第1劑BNT，已施打過的女大生透露，打完BNT一周後出現嚴重落髮的副作用，床上、地板常常看到一大坨纏在一起的頭髮，讓她感到很驚慌，另一名女大生也指出，施打完3天後，出現食慾不振，輕微胸悶，甚至還有心率變慢的狀況。

一名女網友在Dcard上發文，上週打完BNT之後，這一週出現嚴重落髮的狀況，雖然掉頭髮是很正常的狀況，但是掉落的髮量很不正常，「頭皮越來越明顯，床上、地板常常看到一大坨纏在一起的頭髮掉落」，她上網查詢後，發現外國人施打BNT或是莫德納，也有嚴重落髮的狀況，「會建議去看個醫生嗎？看家醫科？不知道看醫生有沒有用」。

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不僅如此，另一名女大生也表示，於10月14日晚上8點施打BNT，10月17日開始感覺到異常疲憊、食慾不振，還會有偶發的蕁麻疹，夜晚會有輕微的胸悶、脖子抽筋，直到10月23日早上收到手機通知，「過去8天靜止心率有明顯下降的趨勢」，讓她感到苦惱也很緊張，「需要就醫或回報疫苗副作用嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼網友們建議，覺得自己有異樣，不常見的副作用，就趕快去看醫生。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

對此，也有網友表示，自己也有相同的狀況，「有欸，我一樣有掉髮的問題，還以為是我最近梳頭太大力了」、「有另一篇文也有人分享她有大量掉髮，不過是打AZ，推文裡有人說打BNT也有掉髮」。許多網友建議，「趕快去看醫生」，「儘早去看醫生，希望原PO早日康復」、「之前國外有案例，真的不能等，趕快去給醫生看」、「覺得自己有異樣，不常見的副作用，一律建議趕緊就醫」。

據了解，BNT疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫，通常於數天內消失，可適度冰敷，請勿揉、抓接種部位。接種疫苗後可能有發燒反應（≧38℃），通常約48小時可緩解。其他可能症狀包含疲倦、頭痛、肌肉痛、畏寒、關節痛及發熱。這些症狀通常輕微並於數天內消失。

如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹）等不適症狀，應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗，以做為診斷之參考，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

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