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快訊／高端疫苗未向越南申請註冊　童振源曝「有聽到承認的可能」

▲▼立法院外交及國防委員會 立委陳柏維質詢僑委會委員長童振源。（圖／記者屠惠剛攝）

▲僑委會委員長童振源。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國產高端疫苗尚未向越南政府提出申請註冊，國人若持接種高端疫苗的證明文件入境越南，恐無法順利申請縮短集中隔離天數。對此，僑委會委員長童振源25日表示，越南有承認高端疫苗的可能性，僑委會、越南台商總會及我駐越南代表處會密切溝通，希望盡快解決這個問題。

外交部日前指出，高端疫苗尚未向越南政府提出申請註冊，國人如果持接種高端疫苗的證明文件入境越南，可能無法順利申請縮短集中隔離天數，駐越南代表處已將台灣疫苗申請越南政府核准使用，外交部與駐處將持續配合指揮中心及主管機關政策規畫，與越南政府推動相關合作。

童振源25日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。台灣民眾黨立委邱臣遠質詢時表示，國產疫苗的發展如火如荼，高端疫苗已經在國內施打，卻還沒有跟越南政府提出相關申請註冊。

邱臣遠指出，根據越南媒體引述官方認可的疫苗廠牌，目前並沒有將高端列入，亦即如果持高端疫苗的小黃卡入境越南，可能會碰到相關的認證問題，詢問僑委會是否長我相關狀況。

對此，童振源回應，僑委會跟越南台商總會都有密切溝通，並與我駐越南代表石瑞琦經常討論，希望衛福部能反應協助，「過去聽到消息是，越南有承認高端疫苗的可能性，也希望問題儘快解決」。

邱臣遠表示，印尼已經傳出好消息，東南亞國家的醫療技術、衛教對台灣來講都有空間，這些國家目前疫情延燒，國際疫苗的到貨率又不足，還碰到很多需要冷鏈技術的保存，國產疫苗使用重組蛋白的技術，只需要2至8度的冷藏即可，不需要特殊的冷鏈系統，相對來講有競爭力跟機會。

邱臣遠建議，全世界都在搶疫苗，並且透過疫苗在做外交，希望僑委會扮演中介的角色，與衛福部、外交部進行跨部會整合，協助取得東南亞國家的相關疫苗認證，也協助台商與國產疫苗取得雙邊認證。

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