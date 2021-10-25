全國第二所雙原民族語實驗學校　久美國小新建校舍和操場啟用

▲信義鄉久美國小新建校舍落成啟用（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

因饒富鄒族及布農族元素特色，甫獲2021年建築園治獎的信義鄉久美國小新建校舍及新建操場，日前在久美部落族人以布農族傳統的長老及獵人歌詠聲中，用獵刀砍斷藤蔓給予祝福後正式啟用，也為這所全國第2家雙原民族語的實驗學校，開啟教育新里程。

信義鄉久美部落鄉親在23日上午齊聚久美國小操場，用辦喜事的心情參加該校新建校舍暨新建操場落成，暨原住民實驗教育揭牌典禮；校長田春梅身著鄒族傳統服飾，與師生共同演出以久美為背景的歌舞劇拉開序幕，並配合布農族嬰兒祭命名儀式，賦予新校舍嶄新的靈魂與生命力，過程熱鬧隆重。

縣長林明溱親自主持揭牌典禮，他說久美國小建校50餘年，原有校舍早期採「老背少」方式擴建，造成夾層積水，又在921震災中受損嚴重，遇雨就嚴重滲漏、壁癌叢生，在地方努力合作爭取下，獲國教署、體育數補助經費9000餘萬，縣府自籌配合款883萬，辦理老舊校舍和操場重建工程，讓全校煥然一新，期許親子師生在嶄新優質校園裡、承襲部落優良學風努力共學。

田春梅語帶興奮地介紹著學校的新環境，表示此次新建完工的2棟校舍為符合最新法規及在地文化的綠建築3層大樓，包括教室19間、廚房1間及宿舍1棟（套房15間），承襲傳統布農房舍空間規劃、穿插搭配鄒與布農雙族元素，雙坡屋頂、平面為長型、前面為庭院，外觀方正莊嚴、色調沉穩，饒富美感與文化底蘊，新操場的PU跑道、綜合球場、廣大綠地也都是最優質運動場域。

行政院原民會副主委谷縱·喀勒芳安出席表示，自己是布農族人，從小與鄒族人一起在久美國小學習成長，很高興校舍新建完成，部落子弟能有更優質的環境學習；他也指出該校為繼屏東縣長榮百合國小之後，國內第2個雙族語的實驗學校，期許未來該校能繼續精進，培育具「玉山魂」、「世界觀」、「科學眼」、「人文情」、「實踐力」與「反思心」的現代鄒與布農族人。

除谷縱·喀勒芳安，包括立委孔文吉、縣議員全文才和石慶龍、信義鄉長全志堅和信義鄉民代表會等原民公職人員都出席觀禮。



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