行善26年助400小孩上大學　68歲原鄉聖誕老公公康錦輝辭世

▲屏東原鄉行善26年康錦輝辭世 。（圖／瑪家鄉長梁明輝提供，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

「原鄉聖誕老公公」新北市民康錦輝，26年前起就為屏東縣原住民學子籌募助學金及白米，7年前因罹患帕金森氏症，為病所苦仍行善不斷，今年重陽節前他已住院，仍不忘交代米廠寄1千斤的白米到瑪家鄉給老人家，讓原鄉鄉親很感動，他於昨(21)日辭世，享年68歲，令部落族人很不捨，紛紛相約前往致意，表示「永遠不會忘記康伯伯」，要把他的愛傳承下去。

康錦輝是屏東縣榮譽縣民、也是三地門、瑪家鄉等鄉的榮譽鄉民；瑪家鄉長梁明輝獲知，今（22）日表示，瑪家鄉會派一部車，專程到北部康先生家協助處理後事，「康大哥是原住民天使，被幫助過的不僅僅是瑪家鄉，全國所有原民部落幾乎都有服務過，受惠學子無數，功在原鄉」。



康錦輝不是原住民，在屏東縣原住民部落卻相當有名，他還有原住民名字「古樂樂」，26年前，他獲知山區弱勢學生求學困難，不但捐助，並邀親朋好友響應，每學期帶著善款南下發放獎助學金給學子、帶著白米分送部落需要的家戶，每年上千人次受惠，贏得「原鄉聖誕老公公」美名。

他也是屏東縣原住民文教協會創會理事，他曾說過，「原住民小孩並不笨，只要給他一個機會，肯努力一樣有成就，教育能脫離貧窮愚眛，但是，教育不是今天做，明日就可看到成果，協會統計，他幫助過的孩子超過400人上大學、研究所超過30人、博士至少4人。看到受助的孩子有成就返鄉回饋、助學，他也會欣慰說「這些孩子過去沒有白疼！這是愛的傳承！」