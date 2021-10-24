「部落嘉年華」10／29在華山！買爆原民好物　再聽舒米恩天籟美聲

▲部落觀光嘉年華將展現台灣原住民16族的多樣風貌及文化藝術風采。（圖／南投縣政府提供）

記者李宜秦／台北報導

交通部觀光局連續8年舉辦台灣部落觀光嘉年華，讓旅客認識原民文化，並到部落觀光旅遊，今年「2021台灣部落觀光嘉年華－歡迎來作部落客」將從10月29日起至10月31日連續3天在華山文創園區紅磚A棟舉辦，歌手舒米恩也將到現場演出。

觀光局表示，今年延續「歡迎來作部落客」的主題展現台灣原住民16族的多樣風貌及文化藝術風采，活動規劃多項主題區，如室內管區的「成果展示區」展現各部會及觀光局轄下7大風景管理處推動部落觀光計畫的成果、「部落商品及遊程展示區」展示部落主題式觀光遊程及商品，提供民眾了解部落旅遊路線、特色商品。

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▲舒米恩將現身部落觀光嘉年華演場。（圖／ETtoday攝影中心）

展場還有適合親子共創的手作體驗「DIY活動區」、「舞台區」也安排原住民歌舞及促銷活動，而本年度獨特的戶外市集「瘋部落-買甚麼?到底!」有島嶼生活工藝、布農小米套餐、原生有機茶葉、友善栽種蔬果、圖紋風文創生活用品、客製化香薰、香氛除穢包、香草純露、在地農特產品、手作工藝飾品、手工織布染布竹編、竹陀螺DIY、小米酒等等及2021自行車旅遊年得獎遊程介紹，展現獨特的部落觀光商品特色。

另外現場也有多種表演，如各部落的歌舞表演、集戳章拿好禮、現場抽獎等，並邀請Amis旮亙樂團、達瑪巒文化藝術團、高雄寶山及二集團部落布農族八部合音、泰雅原舞工坊以及知名歌手舒米恩現場演出。

活動期間將舉辦各種限時搶購、快閃出集等吸睛促銷活動，運用振興五倍券支付，還能加碼優惠送，消費滿額集點抽獎，FB粉絲頁拍照打卡、線上問卷送好禮等，旅客有機會獲得台灣各部落提供的豐富贈品。