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創校逾半世紀也挺過921考驗　南崗國中新校舍年底啟用

▲南投縣政府斥資近2億新建南崗國中新校舍，預計12月啟用。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府斥資近2億新建南崗國中新校舍，預計12月啟用。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

創校逾53年的南投市南崗國中，舊校舍歷經九二一大地震依然屹立不搖，然而經長期使用已逾年限，基於安全及教學品質考量，縣府積極爭取規劃，獲教育部核准補助、加上自籌總共近2億元辦理校舍改建，經2年多興建後，如今終於完工，預計12月啟用，提供師生優質的學習環境。

南投縣長林明溱20日上午與立委許淑華、縣議員張嘉哲，以及縣府教育處長陸正威、校長陳國俊陪同，關心位在舊校舍及活動中心中間新校舍狀況：分為A、B、C三棟，A棟為地下1層、地上3層建築，B棟為地上3層，C棟則為地上3層，內含44間教室、10間廁所、20座樓梯、地下室4間，總樓地板面積達7241平方公尺，總經費1億9530萬元，由教育部補助9成、縣府自籌1成，舊行政大樓爾後將拆除，並進行周邊景觀工程。

▲▼南投縣政府視察南崗國中新校舍。（圖／南投縣政府提供）

▲▼南投縣政府視察南崗國中新校舍。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府斥資1.9億新建南崗國中新校舍，預計12月啟用。（圖／南投縣政府提供）

校長陳國俊表示，新校舍多彩活潑的建築基調，為學校增添許多的活力，感謝縣府積極爭取規劃並給予指導，未來將營造出符合人文、科學、創意又兼具美感的求學環境，讓學生快樂的學習。

許淑華說，舊校舍自民國57年興建迄今，已過使用年限，如今新校舍即將啟用，學生年底就能進駐，將擁有更安全、更現代化的學習環境，希望透過環境綠美化放鬆學生身心靈，在學習上有更大的進步。

林明溱也表示，煥然一新的校舍環境再搭配充實的硬體設備及空調裝置，周邊則以庭園方式種植藝術植栽，營造出舒適又優美的學習環境，他對施工品質表示滿意。
 

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