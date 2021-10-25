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謝國樑拋基隆青年就業計畫　免費提供5萬台GOGORO電動機車

▲▼謝國樑稱就任後將提供就業青年GOGORO五萬台。（圖／翻攝謝國樑臉書）

▲謝國樑拋出提供就業青年GOGORO五萬台計畫。（圖／翻攝謝國樑臉書）

記者徐政璿／台北報導

「我想幫年輕人減輕負擔！」基隆市長參選人謝國樑今（25日）在臉書上公布最新政見，推出結合環保與公益的「Let’s go電動一下」計畫，只要年輕人參與政府推出的公益計畫，並配合老舊機車汰換獎勵，成為市府的淨零碳排代言人，即可免費獲得一台電動機車，首波目標2026年達5萬台。

謝國樑表示，「青貧族」、「月光族」幾乎已經是年輕人的代名詞，他理解「三明治世代」年輕人缺乏財務自由的苦，特別是剛出社會的新鮮人，處境更是日益艱困，因此，他希望減輕年輕人的負擔。

謝國樑上週喊出8至10年創造300億元收入的目標，成立「基隆城市幸福基金」，全數回饋在基隆市民身上。這筆基隆城市幸福基金的第一箭，謝國樑射向年輕人，希望多幫年輕人減輕一些生活上的負擔。

「我看到這些剛出社會的年輕人，就好像看到未來的小愛一樣，我想為他們做一點什麼。」謝國樑表示，整個國家社會似乎忽略、甚至低估了年輕人所肩負的壓力，「高齡化的社會趨勢，很可能是壓垮年輕人的最後一根稻草」，他與一些8、9年級的年輕人交流後，決定推出「Let’s go電動一下」計畫。

「基隆年輕人第一部機車，就應該是電動機車。」謝國樑規劃，「Let’s go電動一下」計畫鎖定年滿22歲以上、設籍基隆滿3年的基隆市民，並持有駕照滿1年即有資格，如果有家中老舊機車可以汰舊換新，則更可以優先申請。

謝國樑指出，目前基隆的機車有18多萬台，其中僅有約2600台電動機車，今年預計汰換的電動機車數量約600台，若要將18萬多台機車全數汰換，時間需要長達300年，要達到淨零碳排的目標無疑是空談。因此，他希望透過「Let’s go電動一下」計畫，可以加速達成「淨零碳排」的目標。

謝國樑的「Let’s go電動一下」計畫，搭配「團購、行銷、共享、公益」四大主軸，政府透過團購或大量採購，降低取得成本，透過創新的行銷手法產生收益，連結車聯網的合作，設計回饋分潤，讓電動車與UBike共存，最後是要求計畫成員要擔任弱勢團體志工，一起打造基隆成為亞洲最有愛的城市。

「免費的最貴！」謝國樑希望打造基隆成為乾淨、環保的海洋城市，必須仰賴全體市民的幫助，尤其是年輕人，因此，謝國樑希望年輕人能踴躍加入政府的公益計畫，帶領基隆成為乾淨、環保又有愛的城市。

此外，除了電動機車之外，基隆的電動公車汰換雖已有初步評估，但進度目前也是牛步化。謝國樑說，他會從開創出來的財源，撥一部分來做環保低碳的綠能大眾運輸系統，這也是世界趨勢。

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