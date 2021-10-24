林右昌拋「北北基整併升格」　游淑慧：郝龍斌十幾年前就提過

▲台北市議員游淑慧。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）



記者杜冠霖／台北報導

基隆市長林右昌、台北市長柯文哲近日因「北北基合併升格」、基隆輕軌改為捷運等議題頻頻隔空交火，對此，台北市議員游淑慧表示，兩個市長、交通部長及學者專家，何不直播一場公聽會，讓幾百萬市民一起了解，「且早在十幾年前，郝龍斌前市長時代就曾經和中央倡議過將基隆、汐止、台北三地合併。」

台北市被新北市團團包圍，雖財政充裕，但腹地受限建設停滯，近年人口嚴重流失且快速老化，新北市則是幅員太大，行政區高達29個區，被淡水河南北區隔，不利治理。

對於合併升格，林右昌提出兩個版本，一是整併基隆與新北市北海岸、東北角7區，包括石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮、雙溪、平溪，成立「北海市」或「大基隆市」，另一個版本則是基隆、汐止、台北合併成立「大台北市」。對此，柯文哲回應，千萬別因為選舉到了就搞縣市合併，在已經不健康的六都狀況下，還要加上什麼第七都，「這顯然是因人設事。」

對於合併議題，游淑慧表示，早在十幾年前郝龍斌時代， 就曾經和中央倡議過將「基隆、汐止、台北」三地合併。合併後的首都規模，人口僅317萬仍比新北380萬少、面積475.84平方公里，也比新北1981.76平方公里少。

游淑慧指出，重規劃的理由是台北太小、新北太大、基隆太孤單，而汐止的生活圈其實是和台北高度重疊，如果合併也就沒有這些爭議，交通局捷運建設自然是一體規劃，「所以與其去亂升格一堆直轄市，我覺得這樣的合併還比較 make sense。」

對於交通部日前表示基隆輕軌將改為基隆捷運進行興建，柯文哲批評從基隆快鐵到輕軌到捷運，路線6年5變，這是騙局。林右昌則回擊，基隆捷運對大台北東側和新北市汐止都有很大幫助，不只是交通需求，也有助基隆河谷廊帶、台北東區的發展，這不是騙局，而是大家要努力的方向與共識。

對此，游淑慧表示，吵成這樣民眾有聽懂吵什麼嗎？但民眾有權懂！數百億的交通建設都掌握在幾個官員手中，「兩個市長、交通部長及學者專家，何不直播一場公聽會，讓幾百萬市民一起了解怎麼回事？」