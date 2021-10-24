林右昌反嗆柯文哲「扭曲事實」　強調基隆捷運有助台北東區發展

▲林右昌表示推動基隆捷運對北北基有重大意義。（圖／記者郭世賢翻攝）

文／中央社記者沈如峰基隆23日電

基隆市長林右昌今天表示，基隆捷運對大台北東側和新北市汐止都有很大幫助，不只是交通需求，也有助基隆河谷廊帶、台北東區的發展，這不是騙局，而是大家要努力的方向與共識。

交通部擬規劃未來的基隆捷運與台鐵既有路線脫鉤，基隆捷運議題近期屢受關注。

林右昌下午在基隆接受媒體聯訪時表示，基隆捷運路線優化對大台北東側和新北市的汐止都有很大幫助，不只是交通需求，也不只是把基隆人帶到台北市去上班，而是對基隆河谷廊帶、台北東區發展都有幫助，且基隆人、汐止和東湖人都期待已久，這不是騙局，而是大家一起努力的方向和共識。

柯文哲今天在臉書貼文，4年半過去了，基隆輕軌沒有開工，改名基隆捷運，經費暴增，而且路線要變；交通部還說是跟台北、新北、基隆3市長討論完的結果，不負責任又不敢承擔。

林右昌今天則在臉書表示，柯文哲難道忘了，現在基捷方案都是依照去年4長會議共識在推動，經費增加主要是因為輕軌系統提升為中運量系統，以及台北端地下化，並非因為路線優化所致。

林右昌接受聯訪時也表示，他不喜歡與人計較或吵架，而是柯文哲欺人太甚，三番兩次扭曲事實，自己講過的話、做過的事都可以不算數，政治誠信到底在哪。