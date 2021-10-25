他騎Gogoro才2分鐘竟變長髮美女　遭檢舉魔人拍紅燈越線下場曝

▲傅男騎Gogoro差點吞烏龍罰單。（示意圖與本文無關／記者林鼎智攝）

記者張靖榕／綜合報導

宜蘭一名傅姓男子先前在台北租用Gogoro電動機車，騎乘總共9分鐘的時間就還車，卻沒想到中間被檢舉魔人拍照檢舉「停等紅燈越線」，收到900元的罰單；然而仔細一看罰單截圖的畫面中，騎著該輛電動機車的竟然是一個長髮飄逸的女子。他申訴不成後直接提告抗罰，最終宜蘭法院法官判定的確是烏龍罰單，傅男免罰。

判決書指出，傅男去年8月4日上午在台北市利用「GoShare」服務，租用一輛Gogoro電動機車，於8點45分43秒啟用，並於8點54分11秒停車結束租用服務。

警方當天接獲民眾檢舉，檢附行車紀錄器錄影畫面舉發傅男在8點47分，於信義路五段和松德路口停等紅燈時違規跨越停止線，而該輛機車所有人為Gogoro公司睿能公司，因此向睿能公司開出900元罰單。睿能公司調閱當天資料後將違規行為歸責於租用人傅男，因此台北區監理所改通知宜蘭監理站，對傅男開罰900元。

傅男收到罰單後仔細看行車紀錄器的錄影畫面截圖，發現照片中的人根本就不是他，而是一名長髮、戴眼鏡的女子，因此向監理站申訴，失敗後就提起行政訴訟抗罰。

傅男主張租車起用地點到還車地點途中，根本沒有經過信義路五段和松德路口，況且要在短短9分鐘內騎到該路口還有困難，照片拍攝時是8點47分，當時他啟用騎乘不過才2分鐘，根本不在該位置，再加上被拍下照片的是長髮女子，應該是檢舉民眾的行車紀錄器影像資料時間本身就有誤。

台北區監理所指出，根據台北市警局提供的影像資料顯示，傅男租用機車期間，該輛機車確實行經該路口停等紅燈，而且前輪跨越停止線，但和台北市警局要求提供當時路口監視器畫面，以核實影片與檢舉時間是否有落差，卻未獲回覆。

宜蘭地院勘驗相關證據，法官確認違規人確實是長髮女性，與傅男外觀存在明顯不同，因此採信傅男說法，判定為烏龍罰單並撤銷，而傅男免罰900元，監理所敗訴因此必須繳納300元訴訟費。