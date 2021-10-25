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陸暴增本土「35+3」遍及9省　內蒙古額濟納旗0點起居家抗疫

▲甘肅嘉峪關明珠花園小區進行核酸檢測,內蒙古烏魯木齊核酸檢測。（圖／CFP）

▲大陸本土疫情持續延燒。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委25日通報，24日新增確診病例39例，其中境外輸入病例4例、本土病例35例（內蒙古19例，其中阿拉善盟18例、錫林郭勒盟1例；貴州4例，均在遵義市；甘肅4例，其中蘭州市3例、嘉峪關市1例；北京2例，其中豐台區1例、海淀區1例；河北2例，均在邢台市；湖南2例，均在長沙市；陝西2例，均在西安市）。此外，疫情嚴重的內蒙古額濟納旗緊急公告今起所有人居家抗疫。

此外，新增無症狀感染者13例，其中其中境外輸入10例，本土3例（北京1例，在豐台區；四川1例，在自貢市；雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州）。當日轉為確診病例5例（無境外輸入）；當日解除醫學觀察8例（境外輸入7例）；尚在醫學觀察的無症狀感染者380例（境外輸入348例）。

當日新增治癒出院病例30例，解除醫學觀察的密切接觸者687人，重症病例較前一日增加7例。

境外輸入現有確診病例383例（無重症病例），現有疑似病例2例。累計確診病例9507例，累計治癒出院病例9124例，無死亡病例。

截至10月24日24時，據大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例573例（其中重症病例20例），累計治癒出院病例91588例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例96797例，現有疑似病例3例。累計追蹤到密切接觸者1230300人，尚在醫學觀察的密切接觸者30747人。

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