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未來一週續吹東北風！北部有雨　冷高壓南伸「溫度慢慢下探」

▲▼冬季,冬天,天氣,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,保暖,禦寒,溼冷,下雨,雨天,雨傘,撐傘,大雨。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一週受東北風影響，迎風面仍有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者許維寧／台北報導

北部連日陰雨，今天（10/25）可望稍微趨緩。「天氣風險公司WeatherRisk」總經理彭啟明表示，今天北部降雨稍微趨緩、水氣顯著減少，有時稍有降雨空檔外氣溫也隨之回升，不過未來一週仍是東北風影響的環境，尤其東北角至宜蘭未來幾天仍持續有雨。

彭啟明說，本週和上週的差異，在於南方水氣減少許多，主要降雨改為迎風面的東北部為主，其他地區將逐步轉晴回溫，有機會看到陽光，溫度可以到22至26度，相對前幾天會舒適乾燥許多，也建議北部民眾務必把握空檔，多曬洗衣物或是外出運動。

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彭啟明分析，東北風影響的環境將至少持續至本週末，週五東北風有機會略增強、溫度稍降，已邁入典型的東亞秋季型態，北方冷高壓勢力逐步往南穩固，「溫度慢慢像走樓梯下樓，慢慢地往下探。」而中南部天氣變化較少，但溫度略下滑，預計今天開始會逐漸回溫，中午高溫有機會到27至30度，但中南部位於背風側、擴散不佳，還需留意空氣品質。

根據日本氣象廳資訊，今年第20號颱風「瑪瑙」已於上午8時許生成。彭啟明說，「瑪瑙」預期將往日本南方海面前進，對台灣沒有直接影響。在南海的低壓也有機會發展成為熱帶性低氣壓，或再成為今年第21號颱風「妮亞圖」，預期將往越南方向前進，同樣台灣沒有直接影響。

我國中央氣象局也於今日上午9時35分發布，原位於關島西北西方海面上的熱帶性低氣壓，於今日8時發展為輕度颱風，編號第20號（國際命名：MALOU，中文譯名：瑪瑙），預測朝西北轉北移動，對臺灣無直接影響。

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